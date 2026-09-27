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LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कथित रेप मामले में कपूरथला पुलिस ने FIR दर्ज की है. SSP गौरव तूरा ने जांच की पुष्टि की, जबकि सौरभ लखनपाल ने अफवाहों पर सफाई दी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 27 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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कपूरथला पुलिस ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में एक छात्रा से कथित रेप के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि छात्रा के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. FIR में यूनिवर्सिटी के उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने की बात कही गई है, जिन पर मामले को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है.

कपूरथला के SSP गौरव तूरा ने बताया कि पुलिस ने बयानों के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों और उनसे जुड़ी जानकारी की भी पड़ताल कर रही है.

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SSP ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सुसाइड से जुड़ी एक वीडियो को लेकर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो पुरानी है. पुलिस के मुताबिक, जिस सुसाइड की बात की जा रही है, वह 11 तारीख को हुआ था और वायरल वीडियो उसी घटना से जुड़ी बताई जा रही है. पुलिस अब इस पूरे मामले में सामने आ रही अलग-अलग जानकारियों को जांच के आधार पर जोड़ रही है.

यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश- LPU

इस पूरे विवाद के बीच LPU की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. यूनिवर्सिटी के एक्जीक्यूटिव डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉ. सौरभ लखनपाल ने कहा कि जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक संगठित तरीके से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करें.

LPU से जुड़े इस विवाद के बीच अब राजनीतिक एंगल भी चर्चा में है. LPU के संस्थापक चांसलर और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं. मित्तल को AAP ने पंजाब से राज्यसभा भेजा था. अप्रैल में वह AAP के छह अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे.

सोशल मीडिया मैसेज के बाद LPU में शुरू हुआ प्रदर्शन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक छात्रा से कथित रेप का मैसेज वायरल होने के बाद LPU में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था. रात करीब 2 बजे बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में जमा हो गए. देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया. इस दौरान परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं.

रात के हंगामे के बाद छात्रों का प्रदर्शन सुबह भी जारी रहा. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा हाईवे को जाम कर दिया. इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों तथा छात्र संगठनों से बातचीत की.

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फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैसेज आखिर कहां से आया और उसमें किए गए दावों में कितनी सच्चाई है. FIR दर्ज होने के बाद अब जांच में इन सभी पहलुओं को देखा जाएगा.

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Published at : 27 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
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