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बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत

पूरी कहानी तब शुरू हुई जब सौविक अपनी पत्नी की स्कूटी लेकर सड़कों पर निकले थे. उन्होंने खुद तो कायदे से हेलमेट पहना हुआ था और उनके पीठ पर बैग में बंद एक गिटार टंगा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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बेंगलुरु की सड़कों पर आए दिन ट्रैफिक से जुड़े अजीबोगरीब नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने टेक्नोलॉजी और ट्रैफिक सिस्टम दोनों की पोल खोलकर रख दी है. सोचिए अगर आप अपनी बाइक पर अकेले जा रहे हों और पुलिस आपके पीछे बैठे काल्पनिक इंसान का बिना हेलमेट चालान काट दे, तो आप क्या कहेंगे?

ऐसा ही कुछ हुआ सौविक दत्ता के साथ, जब बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के हाई-टेक AI कैमरों ने उनके कंधों पर टंगे गिटार को बिना हेलमेट की 'सवारी' समझ लिया और सीधे 500 रुपये का चालान थमा दिया. इस मजेदार और हैरान करने वाली घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

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गिटार बना 'बिना हेलमेट' सवारी, जब AI की नजरों ने धोखा खाया

पूरी कहानी तब शुरू हुई जब सौविक अपनी पत्नी की स्कूटी लेकर सड़कों पर निकले थे. उन्होंने खुद तो कायदे से हेलमेट पहना हुआ था और उनके पीठ पर बैग में बंद एक गिटार टंगा था. लेकिन सड़कों पर पैनी नजर रखने वाले एआई-संचालित कैमरे की गणित अलग ही निकली. कैमरे ने गिटार के बैग को इंसान का सिर समझ लिया और सिस्टम ने तुरंत 'बिना हेलमेट पिलियन राइडर' का 500 रुपये का ई-चालान जेनरेट कर दिया. चालान सीधे सौविक की पत्नी के अकाउंट में पहुंच गया, जिसे देखकर दोनों की हंसी और हैरानी का ठिकाना नहीं रहा.

सोशल मीडिया पर दर्ज हुई शिकायत, सबूत देख छूटी लोगों की हंसी

चालान मिलने के बाद सौविक ने चुप बैठने के बजाय X का रुख किया. उन्होंने चालान की तस्वीर और सबूत शेयर करते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस को टैग किया. सौविक ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि वे अकेले ही राइड कर रहे थे और उनके पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि गिटार था. चालान के साथ संलग्न फोटो में यह बिल्कुल साफ दिख रहा था कि बाइक पर सौविक के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था, बस उनकी पीठ पर गिटार का बैग लगा था. उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से इस गलत चालान को तुरंत रद्द करने की अपील की.

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ट्रैफिक पुलिस का जवाब और रेडिट पर मीम्स की बाढ़

मामला बढ़ता देख बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और सौविक को आश्वासन दिया कि वे संबंधित विभाग में संपर्क करके इस चालान को रद्द करवा सकते हैं. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. यह पोस्ट देखते ही देखते रेडिट और इंस्टाग्राम पर फैल गई. नेटिजन्स ने इस 'डिजिटल भूल' पर मीम्स की बौछार कर दी. किसी ने लिखा, "गिटार की जान की भी कीमत है, उसे भी हेलमेट पहनाओ." तो किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, "एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि उसे अब निर्जीव चीजों में भी इंसान दिखने लगे हैं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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