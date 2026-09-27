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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक

'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक

लद्दाख में हुई हिंसा की पहली बरसी पर सोनम वांगचुक ने मीडिया कवरेज, न्यायिक जांच की रिपोर्ट, पीड़ितों के मुआवजे और अपने ऊपर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 27 Sep 2026 12:59 PM (IST)
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लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा और पुलिस फायरिंग की पहली बरसी पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने मीडिया कवरेज, हिंसा की न्यायिक जांच, पीड़ितों के मुआवजे और खुद पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा. 24 सितंबर को लद्दाख के कई हिस्सों में बंद रहा और इस दिन को कुछ लोगों ने 'शहीद दिवस' के तौर पर मनाया. पिछले साल हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी.

'क्या मीडिया को ब्लैकआउट किया जाता है ऐसी खबर दिखाने के लिए?'

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वांगचुक ने कहा कि 27 सितंबर को पिछले साल वह जोधपुर की जेल में थे. उन्होंने बताया कि इसी दौरान उन्हें पता चला था कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया है. उन्होंने 24 सितंबर को लद्दाख में मनाए गए शहीद दिवस का जिक्र करते हुए मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाया. उनका कहना है कि जब लद्दाख में शहीद दिवस मनाया जा रहा था, तब मीडिया ब्लैकआउट जैसा माहौल रहा. उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को पीटीआई, एएनआई या दूसरे मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे. वांगचुक ने सवाल किया कि क्या मीडिया को किसी खबर को दिखाने से रोका जाता है? उन्होंने मीडिया संस्थानों के प्रमुखों से पूछा कि लद्दाख के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है.

तिब्बत से तुलना पर बोले- किसी की भावना ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने लद्दाख की तुलना तिब्बत से की थी, जिससे कुछ लोगों को दुख हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था. उनका कहना था कि वह सिर्फ 24 सितंबर को हुई मारकाट और उस घटना को लेकर बात कर रहे थे. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या देश में मीडिया पर इतना नियंत्रण है कि यह तय किया जाए कि कौन-सा बयान रोकना है और कौन-सा बयान चलाना है.

यह भी पढ़िएः बंगाल पुलिस में उपचुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 23 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 12:19 PM (IST)
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