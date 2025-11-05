Video: सो रही थी बुजुर्ग महिला, चुपके से आए कोबरा ने उंगली पर काटा, सामने आया खौफनाक CCTV फुटेज
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को सोते समय एक जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Social Media Viral Video: हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को एक जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि महिला आराम कर रही थी और इसी दौरान सांप ने महिला की उंगली पर काट लिया. ये दृश्य बेहद ही खतरनाक था.
सांप ने महिला की उंगली को जोर से पकड़ा
हालांकि, ये वीडियो कहां का है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि एक बुजुर्ग महिला आराम कर रही है. इसी दौरान एक जहरीला कोबरा सांप महिला के पास आता है. महिला शायद नींद में होती है, जिसके चलते उन्हें सांप की मौजूदगी का पता नहीं चलता.
देखिए दादी को Cobra साँप ने काट लिया और कई लोग अंधविश्वास में झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं 🤦♂— Arzoo Alam (@ArzooAl34714966) November 3, 2025
ऐसी स्थिति में अंधविश्वास से बचें और तुरंत अस्पताल जाएँ जहाँ साँप के जहर का सही इलाज हो। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें pic.twitter.com/lA04GZw5QA
सांप महिला के पास जाता है और उनके उंगली पर काट लेता है, लेकिन महिला को तब भी सांप के बारे में पता नहीं चलता सांप एक-दो बार दोबारा महिला के उंगली पर काटता है, लेकिन महिला को इसका पता नहीं चलता है. इस बार सांप ने महिला के उंगली को जोर से पकड़ता है, जिसके चलते महिला तेजी से उठती है.
वीडियो पर लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आए
वीडियो में देख सकते हैं कि महिला कितनी घबरा जाती है. महिला के उठते ही सांप भी वहां से फरार हो जाता है. महिला अपनी उंगली को पकड़कर आस-पास देखने लगती है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ कि हादसे के बाद महिला की जान बची या नहीं.
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने घटना को भयावह बताया. लोगों ने कहा कि कोबरा सांप बहुत ही जहरीले होते हैं और उनके काटने पर अगर समय रहते इलाज न हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है.
