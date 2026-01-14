हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: चिप्स और नूडल्स... बच्चे का जंक फूड से भरा लंच बॉक्स देख भड़के लोग, पोषण पर छिड़ी बहस

Viral Video: चिप्स और नूडल्स... बच्चे का जंक फूड से भरा लंच बॉक्स देख भड़के लोग, पोषण पर छिड़ी बहस

Social Media: वायरल वीडियो में बच्चों के टिफिन में चिप्स, चीज बॉल्स जैसे अस्वस्थ स्नैक्स भरे देखकर लोगों ने चिंता जताई है. साथ ही यह वीडियो बच्चों के पोषण पर जंक फूड के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: बचपन के शुरुआती दिनों में बच्चे क्या खाते हैं, इसका सीधा असर बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है. शुरुआती वर्षों में बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना बेहद लाभकारी होता है. इस उम्र में बच्चों को फल, सब्जियां, साबुत अनाज, और कम वसा वाले पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलना बेहद जरूरी है. 

बच्चों के लिए पोषण क्यों महत्वपूर्ण है?

इसे समझना काफी सरल है, और इसी संदर्भ में एक शिक्षक के जरिए साझा किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे सोशल मीडिया पर इस विषय में एक गरमागरम बहस छिड़ गई. इस वीडियो में छोटे बच्चे के लंच बॉक्स दिखाए गए हैं, जिनमें चिप्स, नूडल्स और चीज बॉल्स जैसे अस्वस्थ स्नैक्स भरे हुए हैं.

इस वीडियो ने जंक फूड पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंताएं जताईं हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद परिवार और स्कूलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दी है. कई लोग अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स के बच्चों के हेल्थ पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं. 

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर विनीत के नाम के एक यूजर ने X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया था. साथ ही कैप्शन में यूजर ने लिखा, "यह इस हफ्ते का सबसे दुखद वीडियो है जो मैंने देखा है. एक यूजर ने लिखा है कि "वीडियो चाहे असली हो या नकली, यह बात कई घरों में सच है. आप अपने बच्चों को पोषण आहार दे.

इस वीडियों को अब तक  258,200 से अधिक बार देखा जा चुका है, कई लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की और कहा कि इसके लिए  माता-पिता जिम्मेदार हैं. अपने बच्चे को टिफिन में इस तरह का बेकार खाना न दें.

दूसरे यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा "मैगी और लेज़ लंच नहीं हैं, ये तो खाने के रूप में परोसे जाने वाले स्नैक्स हैं. कभी-कभी खाने में मजा आता है, लेकिन रोज के लंच में ये सिर्फ नमक, कार्ब्स और खाली कैलोरी होती हैं. बच्चों को ऊर्जा चाहिए, सिर्फ कुरकुरापन और यादें नहीं.

और पढ़ें
Published at : 14 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Lunch Box Social Media School Cildren
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
महाराष्ट्र
Maharashtra Municipal Election: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
Exclusive: 'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर बड़े हमले की तैयारी में PAK!
'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर हमले की तैयारी में PAK!
बॉलीवुड
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Gujarati Blockbuster Laalo के Director ने कैसे कम बजट में बनाई 100 Cr से ज्यादा की फिल्म?
Laalo | Krishna Ji पर बनी Gujarati Film की Actress क्यों 3 साल तक नहीं गईं मंदिर?
Seher Hone Ko Hai: Seher-Mahid की शादी के रास्ते में Kausar और Pervez का चाल (14.01.2026)
2026 में Silver की तेजी | Motilal Oswal और ICICI Direct की Expert Analysis | Paisa Live
ED-Mamata की लड़ाई का आज HighCourt में क्या होगा अंजाम ? । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
महाराष्ट्र
Maharashtra Municipal Election: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
Exclusive: 'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर बड़े हमले की तैयारी में PAK!
'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर हमले की तैयारी में PAK!
बॉलीवुड
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
क्रिकेट
क्या दूसरे देशों से खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सच में नहीं मिल रहा भारत का वीजा? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
क्या दूसरे देशों से खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सच में नहीं मिल रहा भारत का वीजा? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
इंडिया
किसने बंद किया मेरा माइक? I-PAC रेड केस की सुनवाई में क्यों भड़क गए ASG राजू, जज को भी आया गुस्सा
किसने बंद किया मेरा माइक? I-PAC रेड केस की सुनवाई में क्यों भड़क गए ASG राजू, जज को भी आया गुस्सा
जनरल नॉलेज
महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे आप
महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे आप
हेल्थ
Fatty Liver Disease: पेट का भारीपन या मामूली थकान? नजरअंदाज न करें, जानिए फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी
पेट का भारीपन या मामूली थकान? नजरअंदाज न करें, जानिए फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Embed widget