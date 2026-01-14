Viral Video: बचपन के शुरुआती दिनों में बच्चे क्या खाते हैं, इसका सीधा असर बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है. शुरुआती वर्षों में बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना बेहद लाभकारी होता है. इस उम्र में बच्चों को फल, सब्जियां, साबुत अनाज, और कम वसा वाले पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलना बेहद जरूरी है.

बच्चों के लिए पोषण क्यों महत्वपूर्ण है?

इसे समझना काफी सरल है, और इसी संदर्भ में एक शिक्षक के जरिए साझा किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे सोशल मीडिया पर इस विषय में एक गरमागरम बहस छिड़ गई. इस वीडियो में छोटे बच्चे के लंच बॉक्स दिखाए गए हैं, जिनमें चिप्स, नूडल्स और चीज बॉल्स जैसे अस्वस्थ स्नैक्स भरे हुए हैं.

इस वीडियो ने जंक फूड पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंताएं जताईं हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद परिवार और स्कूलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दी है. कई लोग अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स के बच्चों के हेल्थ पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं.

Saddest video I have seen this week



The video is staged or not, this is true in many households. Give good nutrition to your kids

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर विनीत के नाम के एक यूजर ने X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया था. साथ ही कैप्शन में यूजर ने लिखा, "यह इस हफ्ते का सबसे दुखद वीडियो है जो मैंने देखा है. एक यूजर ने लिखा है कि "वीडियो चाहे असली हो या नकली, यह बात कई घरों में सच है. आप अपने बच्चों को पोषण आहार दे.

इस वीडियों को अब तक 258,200 से अधिक बार देखा जा चुका है, कई लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की और कहा कि इसके लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं. अपने बच्चे को टिफिन में इस तरह का बेकार खाना न दें.

दूसरे यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा "मैगी और लेज़ लंच नहीं हैं, ये तो खाने के रूप में परोसे जाने वाले स्नैक्स हैं. कभी-कभी खाने में मजा आता है, लेकिन रोज के लंच में ये सिर्फ नमक, कार्ब्स और खाली कैलोरी होती हैं. बच्चों को ऊर्जा चाहिए, सिर्फ कुरकुरापन और यादें नहीं.