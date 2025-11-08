Video: ट्रेन से टकराई चील, शीशा तोड़ ड्राइवर केबिन में घुसी, सामने आया अजीब हादसे का वीडियो

Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चील ट्रेन से टकरा गई और सीधा शीशा तोड़कर ड्राइवर के केबिन में घुस गई. जिसके चलते ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रेन को तुरंत रोकना पड़ा. ये घटना श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चलने वाली ट्रेन में हुई है.

ड्राइवर को प्राथमिक इलाज दिया गया

बता दें कि ट्रेन के चलने के दौरान एक चील ट्रेन के शीशे से टकरा गई. टकराने की वजह से ट्रेन का शीशा बुरी तरह टूट गया और चील सीधा ट्रेन ड्राइवर के केबिन में घुस गई. इस दौरान ड्राइवर को गंभीर चोटें आई. वीडियो में देख सकते हैं कि ड्राइवर के मुंह पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं और साथ ही खून बहता भी दिखाई दे रहा है.

इस दौरान ट्रेन में मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई. इस गंभीर घटना के चलते ट्रेन को तुरंत रोका गया और ड्राइवर को प्राथमिक इलाज दिया गया. वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रेन में घायल चील पड़ी हुई है. गनीमत रही कि इस हादसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है.

कांच के टुकड़े ड्राइवर की गर्दन में लगे

ड्राइवर के मुताबिक, चील के टकराने के बाद शीशा इतनी तेज टूटा कि उसके टुकड़े उसकी गर्दन और मुंह पर लग गए, जिसके चलते खून बहने लगा, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें निकाल लिया गया. हादसे के बाद ट्रेन को एकदम रोका गया, जिसके चलते यात्रियों को एक तेज झटका लगा और वह इस झटके के चलते काफी डर गए.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि अच्छा है ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ तो वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि कांच के ऊपर लोहे का जाल होना चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा भविष्य में ना हो पाए.