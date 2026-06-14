बत्तख पर चढ़ा फीफा का खुमार! वर्ल्ड कप के जश्न में पहनी स्पॉर्ट्स जर्सी, गजब का VIDEO वायरल

फुटबॉल का बुखार जब सिर चढ़कर बोलता है, तो इंसान ही नहीं जानवर भी फैन बन जाते हैं. मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत के साथ ऐसा ही एक मजेदार नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही. एक बत्तख मेक्सिको की टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर घूमती नजर आई और देखते ही देखते सोशल मीडिया का स्टार बन गई.

वर्ल्ड कप का जश्न और सड़कों पर मस्ती

मेक्सिको सिटी के Estadio Azteca में फीफा वर्ल्ड कप की धमाकेदार शुरुआत हुई, जहां मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के बाद पूरा शहर जश्न में डूब गया. स्टेडियम से लेकर सड़कों तक हर जगह लोग नाचते, गाते और अपनी टीम को चीयर करते नजर आए. हर तरफ हरे रंग की जर्सी और झंडों की बहार थी, मानो पूरा शहर एक बड़ी पार्टी में बदल गया हो.

A duck set out to watch the FIFA World Cup wearing a Mexico jersey.



FIFA World Cup : Mexico की जर्सी पहन FIFA वर्ल्ड कप देखने निकला बत्तख

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जब बतख बनी सबसे बड़ी फैन

इसी जश्न के बीच एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सबका दिल जीत लिया. मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला और बच्चा सड़क पर चल रहे थे और उनके पीछे-पीछे एक पालतू बतख भी चल रही थी. खास बात यह थी कि उस बतख ने मेक्सिको की फुटबॉल जर्सी पहन रखी थी. वह आराम से टहलती हुई चल रही थी, जैसे कोई आम फैन मैच देखने जा रहा हो. आसपास के लोग इस अनोखे नजारे को देखकर तुरंत अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे.

वीडियो बना इंटरनेट का सुपरस्टार

यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. लोग इस बतख की क्यूटनेस और मेक्सिको के फुटबॉल क्रेज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सबसे मजेदार बात यह रही कि जिस महिला और बच्चे के साथ बतख चल रही थी, उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा. वे बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहे थे, मानो यह उनके लिए रोज की बात हो.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिन बना दिया. एक यूजर ने लिखा, “वर्ल्ड कप अभी शुरू हुआ है और माहौल पहले ही शानदार हो गया है.” वहीं दूसरे ने कहा, “ऐसी चीजें सिर्फ लैटिन अमेरिका में ही देखने को मिलती हैं.” एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “बतख ने जर्सी पहन ली, अब ये मेरी फेवरेट चीज बन गई है.” कई लोग मेक्सिको के फुटबॉल के प्रति जुनून की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही असली स्पोर्ट्स स्पिरिट है.

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