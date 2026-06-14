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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबत्तख पर चढ़ा फीफा का खुमार! वर्ल्ड कप के जश्न में पहनी स्पॉर्ट्स जर्सी, गजब का VIDEO वायरल

बत्तख पर चढ़ा फीफा का खुमार! वर्ल्ड कप के जश्न में पहनी स्पॉर्ट्स जर्सी, गजब का VIDEO वायरल

लोगों के साथ साथ एक पालतू बतख भी चल रही थी. खास बात यह थी कि उस बतख ने मेक्सिको की फुटबॉल जर्सी पहन रखी थी. वह आराम से टहलती हुई चल रही थी.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 06:15 PM (IST)
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फुटबॉल का बुखार जब सिर चढ़कर बोलता है, तो इंसान ही नहीं जानवर भी फैन बन जाते हैं. मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत के साथ ऐसा ही एक मजेदार नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही. एक बत्तख मेक्सिको की टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर घूमती नजर आई और देखते ही देखते सोशल मीडिया का स्टार बन गई.

वर्ल्ड कप का जश्न और सड़कों पर मस्ती

मेक्सिको सिटी के Estadio Azteca में फीफा वर्ल्ड कप की धमाकेदार शुरुआत हुई, जहां मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के बाद पूरा शहर जश्न में डूब गया. स्टेडियम से लेकर सड़कों तक हर जगह लोग नाचते, गाते और अपनी टीम को चीयर करते नजर आए. हर तरफ हरे रंग की जर्सी और झंडों की बहार थी, मानो पूरा शहर एक बड़ी पार्टी में बदल गया हो.

जब बतख बनी सबसे बड़ी फैन

इसी जश्न के बीच एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सबका दिल जीत लिया. मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला और बच्चा सड़क पर चल रहे थे और उनके पीछे-पीछे एक पालतू बतख भी चल रही थी. खास बात यह थी कि उस बतख ने मेक्सिको की फुटबॉल जर्सी पहन रखी थी. वह आराम से टहलती हुई चल रही थी, जैसे कोई आम फैन मैच देखने जा रहा हो. आसपास के लोग इस अनोखे नजारे को देखकर तुरंत अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे.

वीडियो बना इंटरनेट का सुपरस्टार

यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. लोग इस बतख की क्यूटनेस और मेक्सिको के फुटबॉल क्रेज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सबसे मजेदार बात यह रही कि जिस महिला और बच्चे के साथ बतख चल रही थी, उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा. वे बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहे थे, मानो यह उनके लिए रोज की बात हो.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिन बना दिया. एक यूजर ने लिखा, “वर्ल्ड कप अभी शुरू हुआ है और माहौल पहले ही शानदार हो गया है.” वहीं दूसरे ने कहा, “ऐसी चीजें सिर्फ लैटिन अमेरिका में ही देखने को मिलती हैं.” एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “बतख ने जर्सी पहन ली, अब ये मेरी फेवरेट चीज बन गई है.” कई लोग मेक्सिको के फुटबॉल के प्रति जुनून की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही असली स्पोर्ट्स स्पिरिट है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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