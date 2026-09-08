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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतिनके बराबर कमरा और किराया 30 हजार, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

तिनके बराबर कमरा और किराया 30 हजार, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

वीडियो की शुरुआत में महिला पूछती हैं कि आखिर दुबई में 30 हजार रुपये आपको क्या दिला सकते हैं? इसके बाद वह कैमरा घुमाकर इस छोटे से डुप्लेक्स कमरे की पूरी झलक दिखाती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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दुबई का नाम सुनते ही आमतौर पर आंखों के सामने गगनचुंबी इमारतें, आलीशान अपार्टमेंट और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीर घूमने लगती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी दुबई की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई है. इंस्टाग्राम यूजर कीरथना एल ने एक छोटे से डुप्लेक्स कमरे का वीडियो शेयर किया है, जिसका किराया करीब 30 हजार रुपये महीना बताया जा रहा है. वीडियो में वह एक संकरे रास्ते से अंदर जाती हैं और फिर कमरे की झलक दिखाती हैं. जगह इतनी सीमित है कि पहली नजर में ही अंदाजा हो जाता है कि यहां हर सामान को सोच-समझकर रखना पड़ता होगा. कमरे में ऊपर की तरफ बेड बना हुआ है, जबकि नीचे का हिस्सा काफी छोटा है.

अकेले रहेंगे तो 1200-1300 दिरहम किराया

वीडियो की शुरुआत में महिला पूछती हैं कि आखिर दुबई में 30 हजार रुपये आपको क्या दिला सकते हैं? इसके बाद वह कैमरा घुमाकर इस छोटे से डुप्लेक्स कमरे की पूरी झलक दिखाती हैं. उनके मुताबिक, अगर इस कमरे में एक व्यक्ति रहता है तो किराया करीब 1200 से 1300 UAE दिरहम के बीच है. वहीं दो लोगों के रहने पर यही किराया करीब 1400 से 1500 दिरहम तक बताया गया है. यानी कमरे का किराया रहने वालों की संख्या के हिसाब से बदलता है.

 
 
 
 
 
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ऊपर बेड, नीचे थोड़ी सी जगह और सामान रखने की मजबूरी

कमरे में जगह की कमी वीडियो में साफ दिखाई देती है. महिला बताती हैं कि सामान रखने के लिए भी थोड़ी सी ही जगह उपलब्ध है. वह अपना लगेज रखने की जगह दिखाते हुए बताती हैं कि सामान यहीं रखना होगा. कमरे का डिजाइन ऐसा है कि ऊपर वाला हिस्सा सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नीचे चलने-फिरने और दूसरी चीजों के लिए सीमित जगह बचती है. बाहर से देखने पर यह सेटअप छोटा जरूर लगता है, लेकिन दुबई में रहने वाले कुछ लोगों ने इसे अपनी शुरुआती जिंदगी का हिस्सा बताया है.

‘दुबई सपनों का शहर है, लेकिन एक और हकीकत भी है’

वीडियो शेयर करते हुए महिला ने दुबई को सपनों का शहर बताया, लेकिन साथ ही वहां रहने की दूसरी तस्वीर भी सामने रखी. उनका कहना है कि दुबई में आपको वही मिलेगा, जो आप अपने साथ लेकर आते हैं. आपके हुनर, मेहनत, सोच और लगातार कोशिश करने की क्षमता यहां मायने रखती है. उन्होंने यह भी बताया कि दुबई में Burj Khalifa जैसे आलीशान अपार्टमेंट हैं, लेकिन इसी शहर में लोग साझा कमरों और पार्टिशन वाली जगहों में भी रहते हैं.

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वीडियो देखकर लोगों ने सुनाई अपनी कहानी

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने अपने अनुभव कमेंट में साझा किए. कुछ लोगों ने कहा कि दुबई में रहने वाला ही समझ सकता है कि शुरुआत में बेडस्पेस और पार्टिशन में रहना कैसा होता है. एक यूजर ने लिखा कि दुबई आने के बाद लगभग हर कोई कभी न कभी ऐसी जगह रह चुका है. वहीं एक अन्य यूजर ने बताया कि वह भी दुबई आने के बाद कुछ महीनों तक ऐसी ही जगह में रहा था और उसका अनुभव काफी परेशान करने वाला था.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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