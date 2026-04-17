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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: THAR की छत पर भरपूर नशे में बैठी थीं छोरियां, ड्राइवर ने दिखाया स्टंट तो रात में दिखे सूरज चाचू

Viral Video: THAR की छत पर भरपूर नशे में बैठी थीं छोरियां, ड्राइवर ने दिखाया स्टंट तो रात में दिखे सूरज चाचू

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा एक वीडियो खतरनाक स्टंट का है, जिसमें एक लड़की नशे में थार की छत पर बैठ जाती है और ड्राइवर स्टंट दिखाने के चक्कर में गाड़ी आगे बढ़ा देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Apr 2026 03:29 PM (IST)
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Viral Video:  नशा करके स्टंट करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों भी वायरल हो रहा है. वायरल हो रहा वीडियो खतरनाक स्टंट का है, जिसमें एक लड़की नशे में थार की छत पर बैठ जाती है और ड्राइवर स्टंट दिखाने के चक्कर में गाड़ी आगे बढ़ा देता है. ऐसे में नशे की हालत में गाड़ी की छत पर बैठी लड़की गिर जाती है. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी कर दिया और गुस्सा भी दिलाया है. क्योंकि इस हरकत में जरा सी लापरवाही भी बहुत बड़ा हादसा बन सकती है.

थार की छत पर बैठकर स्टंट कर रही थी छोरियां

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @pradeepgr63 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां थार गाड़ी की छत पर बैठी हुई है और दोनों लड़कियां पूरी तरह नशे में है. वहीं जैसे ही एक लड़की थार पर सही से संभलने की कोशिश करती है, ड्राइवर गाड़ी को स्टंट दिखाने के लिए आगे बढ़ा देता है. ऐसे में नशे में लड़की का बैलेंस नहीं बन पाया और जैसे ही गाड़ी झटका लगाती है. वह सीधे पीछे की और नीचे गिर जाती है. यह पूरी घटनाक्रम रात के समय का बताया जा रहा है, जहां सड़क पर इस तरह का स्टंट किया जा रहा था. वीडियो में यह भी साफ दिखता है कि थोड़ी सी लापरवाही किसी तरह की गंभीर चोट या बड़े हादसे में बदल सकती है. इसके बाद वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही वह लड़की थार से नीचे गिरती है, आसपास मौजूद लोग उसे देखने के लिए पहुंचते हैं.

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सोशल मीडिया पर भड़के लोग

यह वीडियो सामने आते ही यूजर्स इस पर जमकर रिएक्शन देना शुरू करते हैं और इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताते हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है हंसी तो आ रही है, लेकिन यह सच में यह बहुत खतरनाक था. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है स्टंट फिल्मों में अच्छे लगते हैं, सड़क पर सिर्फ हड्डियां टूटती है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है नशे में स्टंट करना मजाक नहीं होता, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि इतना भी नहीं पीना चाहिए कि सड़क पर हादसा हो जाए. वहीं कुछ यूजर कमेंट कर कहते हैं स्टंट के नाम पर जान से खेलना बहादुर नहीं, लापरवाही है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है ऐसे वीडियो बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने मजाक के अंदाज में भी कमेंट किया लेकिन ज्यादातर लोग इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत बता रहे हैं.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Apr 2026 03:29 PM (IST)
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VIRAL VIDEO Thar Stunt Viral Video Girls Sitting On Car Roof Stunt Drunk Driving Stunt Video
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