Video: फ्लोर पर नाच रहे थे डांसर, कुत्ता सड़क पर लेट-लेटकर नाचा, मजेदार वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीजें वायरल हो जाएं, इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है. सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ चीजें वायरल होती ही रहती हैं; कुछ वीडियो दिल दहलाने वाले होते हैं तो वहीं कुछ वीडियो न चाहते हुए भी हंसने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (एक्स) पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है.

वीडियो में एक पार्टी का माहौल दिखाई पड़ता है, जहां “बेबी डांस फ्लोर रेडी” गाने पर कुछ लड़के और लड़कियां पूरे जोश के साथ डांस करने में मशरूफ हैं. रंगीन लाइट्स, म्यूजिक और मस्ती के बीच वीडियो में अचानक एक अद्भूत नजारा देखने को मिलता है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

क्यूट डॉगी ने मचाया धमाल—वीडियो

Dogesh bhai stole the show pic.twitter.com/0wmtvZNrwZ — ಸನಾತನ (𑀲𑀦𑀸𑀢𑀦) (@sanatan_kannada) January 21, 2026

वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि डांस कर रहे लोगों के सामने एक कुत्ता वहीं जमीन पर लेट जाता है और म्यूजिक की धुन पर ऐसे हिलने-डुलने लगता है, जैसे मानो कि वह भी डांस कर रहा हो. कभी वह अपने शरीर को लहराता है, तो कभी अपने पंजे को हिलाकर पोज दे रहा है. कुत्ते की ये क्यूट सी हरकतें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस डॉगी को प्यार से “Dogesh Bhai” का नाम दे दिया है.

वायरल वीडियो पर मजेदार कमेंट्स- यूजर्स

वीडियो वायरल होते हैं और यूजर्स के मजेदार और अलग-अलग कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि पहले तो मुझे लगा ये उमेश है, फिर मुझे एहसास हुआ कि इस वीडियो में दिख रहा कुत्ते को रैबीज का टीका लगा हुआ है. जबकि वहीं दूसरे यूजर ने थोड़ा मजाकिया अंदाज अपनाया और लिखा, "नागिन डांस बाय डोगेश भाई 😀😀," और हंसी वाला इमोजी भी शेयर किया.