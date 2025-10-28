Video: गेट में बंद थे दो कुत्ते, एक ने लगाया ऐसा दिमाग... निकल भागे, हैरान कर देगा इनका जज्बा

Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर दो कुत्तों का एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर का मैन गेट बंद है और घर के अंदर दो कुत्ते खड़े हैं. दोनों किसी भी तरह घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. एक कुत्ता अपने दिमाग का इस्तेमाल कर गेट खोलने में कामयाब हो जाता है.

दोस्ती हो तो ऐसी!

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले कुछ सेकंड तक दोनों कुत्ते इधर-उधर घूमते रहते हैं, मानो कोई रास्ता खोज रहे हों. फिर उनमें से एक चालाक और मेहनती कुत्ता गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. वह अपने पंजों से ऊपर के हिस्से को पकड़ता है और बीच में जो थोड़ा सा खाली स्थान है, वहां से निकलने का प्रयास करने लगता है.

इन दोनों में से कौनसा कुत्ता ज्यादा समझदार है ?



A - पहले वाला क्योंकि उसकी वजह से ही दूसरे वाला बाहर निकल पाया।



B - दूसरे वाला इसे पहले ही पता था कि पहले वाले की मेहनत से Gate अपने आप खुल जाएगा। ( Smart ) pic.twitter.com/aPWCAG3Nyb — DiiL Ki BaaT (@diilkibaat) October 26, 2025

जैसे ही वह कुत्ता उस जगह में घुसने की कोशिश करता है, अचानक गेट का दरवाजा साइड में खिसक जाता है. इससे नीचे खड़ा दूसरा कुत्ता बिना किसी मेहनत के आराम से बाहर निकल जाता है. यह देखकर ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला कुत्ता मेहनत करता रहा और फायदा दूसरे कुत्ते को मिल गया. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि ऊपर चढ़ा कुत्ता काफी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकालता है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

उसकी हरकतें इतनी मजेदार हैं कि देखने वाला कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, पहला वाला कुत्ता मेहनती है, और दूसरा वाला पूरा कामचोर. वहीं किसी ने लिखा, टीमवर्क कभी-कभी ऐसे ही उल्टा पड़ जाता है.