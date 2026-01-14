"बिजनौर का अनोखा भक्त" घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा कुत्ता, देखने वालों की लगी भीड़

भक्ति और भाव केवल इंसानों में ही होता है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सोशल मीडियो पर वायरल हो रहा ये वीडियो आपको गलत साबित कर देगा. बिजनौर से सामने आया एक वीडियो इस वक्त लोगों को हैरान कर रहा है जिसमें एक कुत्ता कई घंटों तक मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता दिखाई दिया. कुत्ते का ये भक्ति भाव देखकर वहां लोगों की भीड़ लग गई और लोग अपने फोन निकालकर वीडियो निकालने लगे.

बिजनौर से सामने आया अनोखा मामला

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक मंदिर में एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला है. यहां एक कुत्ता बीते कई घंटे से लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब चार बजे से वह बिना थके और बिना रुके बजरंगबली की प्रतिमा के चारों ओर चक्कर लगाता रहा. इस अद्भुत नजारे ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को चौंका दिया है, वहीं यह घटना पूरे इलाके में आस्था और चर्चा का विषय बनी हुई है.

ये कुत्ता पिछले तीन दिन से जिला बिजनौर नंदपुर गॉव नगीने के पास हनुमान ज़ी के मंदिर मे बजरंगबली ज़ी कि मूर्ति के चककर काट रहा है दिन रात इस दौरान एक बार बैठ गया था तो कुत्ते के ऊपर एक कबूतर आकर बैठ गया कुछ ही समय बाद कोई कबूतर मर गया,,, प्रभु कि लीला है सब pic.twitter.com/VMPJJr2xqS — Amar Mishra (@Anti_LJ_Force) January 14, 2026

हनुमान मंदिर की परिक्रमा करता कुत्ता

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुत्ता लगातार प्रतिमा के गोल गोल चक्कर लगा रहा है और एक पल के लिए भी उसके कदम रुक नहीं रहे हैं. मानों खामोशी से अपनी बेजुबान भक्ति को साबित करते हुए कह रहा हो कि हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर अब इंटरनेट यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स बोले, कुत्ते की भक्ति को सलाम

वीडियो को @Anti_LJ_Force नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रेबीज की वजह से जानवर ऐसा करते हैं, इसे भक्ति न जानिए. एक और यूजर ने लिखा...कुत्ता तो हनुमान भक्त निकला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस कुत्ते की भक्ति को सलाम है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो