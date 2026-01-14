हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"बिजनौर का अनोखा भक्त" घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा कुत्ता, देखने वालों की लगी भीड़

"बिजनौर का अनोखा भक्त" घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा कुत्ता, देखने वालों की लगी भीड़

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक मंदिर में एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला है. यहां एक कुत्ता बीते कई घंटे से लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 14 Jan 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

भक्ति और भाव केवल इंसानों में ही होता है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सोशल मीडियो पर वायरल हो रहा ये वीडियो आपको गलत साबित कर देगा. बिजनौर से सामने आया एक वीडियो इस वक्त लोगों को हैरान कर रहा है जिसमें एक कुत्ता कई घंटों तक मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता दिखाई दिया. कुत्ते का ये भक्ति भाव देखकर वहां लोगों की भीड़ लग गई और लोग अपने फोन निकालकर वीडियो निकालने लगे.

बिजनौर से सामने आया अनोखा मामला

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक मंदिर में एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला है. यहां एक कुत्ता बीते कई घंटे से लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब चार बजे से वह बिना थके और बिना रुके बजरंगबली की प्रतिमा के चारों ओर चक्कर लगाता रहा. इस अद्भुत नजारे ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को चौंका दिया है, वहीं यह घटना पूरे इलाके में आस्था और चर्चा का विषय बनी हुई है.

हनुमान मंदिर की परिक्रमा करता कुत्ता

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुत्ता लगातार प्रतिमा के गोल गोल चक्कर लगा रहा है और एक पल के लिए भी उसके कदम रुक नहीं रहे हैं. मानों खामोशी से अपनी बेजुबान भक्ति को साबित करते हुए कह रहा हो कि हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर अब इंटरनेट यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स बोले, कुत्ते की भक्ति को सलाम

वीडियो को @Anti_LJ_Force नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रेबीज की वजह से जानवर ऐसा करते हैं, इसे भक्ति न जानिए. एक और यूजर ने लिखा...कुत्ता तो हनुमान भक्त निकला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस कुत्ते की भक्ति को सलाम है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 14 Jan 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Bijnor Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारे पास कुछ नहीं, फाइल्स ममता बनर्जी ले गईं', I-PAC रेड मामले में हाईकोर्ट में बोली ED
'हमारे पास कुछ नहीं, फाइल्स ममता बनर्जी ले गईं', I-PAC रेड मामले में हाईकोर्ट में बोली ED
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
Jayden Lennox Profile: कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
टेलीविजन
ईशा मालवीय के बाद विवियन डीसेना ने भी छोड़ा 'लाफ्टर शेफ 3', ये है बड़ी वजह
विवियन डीसेना ने भी छोड़ा 'लाफ्टर शेफ 3', ये है बड़ी वजह
Advertisement

वीडियोज

ED-Mamata की लड़ाई का आज HighCourt में क्या होगा अंजाम ? । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Border पर पाकिस्तान ने फिर उठाया सिर, Indian Army ने कुचल दिया सिर । Pakistani Drone
ईरान में प्रदर्शनकारियों को मिला Trump का साथ, तेजी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा | Iran Protest
Volatile Market में SIP Stop | जानिए क्यों Flexi Cap Funds में टूट पड़ा Investors का पैसा |
Top News: अभी की बड़ी खबरें | LOC | I- PAC | PM MODI | America | West Bengal | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे पास कुछ नहीं, फाइल्स ममता बनर्जी ले गईं', I-PAC रेड मामले में हाईकोर्ट में बोली ED
'हमारे पास कुछ नहीं, फाइल्स ममता बनर्जी ले गईं', I-PAC रेड मामले में हाईकोर्ट में बोली ED
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
Jayden Lennox Profile: कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
टेलीविजन
ईशा मालवीय के बाद विवियन डीसेना ने भी छोड़ा 'लाफ्टर शेफ 3', ये है बड़ी वजह
विवियन डीसेना ने भी छोड़ा 'लाफ्टर शेफ 3', ये है बड़ी वजह
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हरियाणा
हरियाणा में अब 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल, सरकार का आदेश
हरियाणा में अब 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल, सरकार का आदेश
शिक्षा
हिंदी मीडियम छात्र भी कर सकते हैं JEE-NEET में धमाल, जानिए आसान फॉर्मूला
हिंदी मीडियम छात्र भी कर सकते हैं JEE-NEET में धमाल, जानिए आसान फॉर्मूला
हेल्थ
Eating On Banana Leaf: केले के पत्ते पर खाना खाने से क्या होता है फायदा, किन बीमारियों से बचेंगे आप?
केले के पत्ते पर खाना खाने से क्या होता है फायदा, किन बीमारियों से बचेंगे आप?
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget