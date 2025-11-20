Viral Shocking Video: कभी-कभी सड़क पर या मोहल्लों में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उत्तर गोवा का बताया जा रहा है. पहली नजर में यह वीडियो किसी सड़क हादसे जैसा लगता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो लोग हंसी भी रोक नहीं पाते और कुत्ते की ताकत देखकर दंग भी रह जाते हैं. वीडियो में एक कुत्ता पार्क की गई कार के पास जाता है और कुछ ऐसा करता है, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसमें इतनी ताकत कैसे आई.

जबड़े से उखाड़ फेंका कार का बंपर

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि किसी ने अपनी कार सड़क किनारे पार्क की हुई है. तभी एक आवारा कुत्ता वहां आता है और आदत के अनुसार कार के आसपास सूंघना शुरू करता है. जैसे ही वह कार के हेडलाइट वाले हिस्से तक पहुंचता है, उसे वहां कुछ हरकत महसूस होती है. शायद उसे अंदर किसी जानवर की मौजूदगी का आभास हो जाता है. इसके बाद कुत्ते का व्यवहार अचानक बदल जाता है. वह कार के बंपर को जोर-जोर से काटकर खींचना शुरू कर देता है.

'Dogesh Bhai' rips bumper of a car somewhere in North Goa!

.#Viral pic.twitter.com/9aUMTUrgcm — In Goa 24x7 (@InGoa24x7) November 19, 2025

पहले तो कार का थोड़ा हिस्सा टूटता है, लेकिन कुत्ता रुकता नहीं. वह बार-बार उसमें सिर डालने की कोशिश करता है, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर बंपर के निचले हिस्से को खींच लेता है. कुछ ही सेकंड में वह कार का इतना बड़ा हिस्सा उखाड़ देता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं.

चूहे को मुंह में दबा भाग गया कुत्ता

वीडियो में साफ दिखता है कि कुत्ता अंदर कुछ ढूंढने के लिए बहुत बेचैन है. आखिरकार जब बंपर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है, तब सच्चाई सामने आती है कि एक चूहा कार के अंदर छिपा हुआ था. कुत्ता फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और उसे मुंह में दबाकर वहां से चला जाता है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि एक छोटे से कुत्ते ने कार के इतने मजबूत हिस्से को इतनी ताकत से कैसे तोड़ दिया.