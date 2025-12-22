हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजब मुफ्ती की अंग्रेजी को नहीं समझ पाए जावेद अख्तर, बोले- आसान भाषा में समझा दीजिए

जब मुफ्ती की अंग्रेजी को नहीं समझ पाए जावेद अख्तर, बोले- आसान भाषा में समझा दीजिए

इस बहस के लिए दिल्ली में तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और मंच पर थे थिएस्ट यानी खुदा को मानने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी और एथिएस्ट यानी खुदा को न मानने वाले जावेद अख्तर.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 22 Dec 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

20 दिसंबर को मुफ्ति शुमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच दिल्ली में खुदा के अस्तित्व को लेकर एक बहस हुई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब जोरों से हो रही है. दोनों विद्वानों ने मंच पर अपने अपने तर्क रखते हुए बातों को बेहद मजबूती से लोगों के सामने रखा. लेकिन इसी बहस में जावेद अख्तर थोड़े असहज और थोड़े कंफ्यूज तब हो गए जब मुफ्ती शुमाइल नदवी ने उनके सामने अंग्रेजी के ऐसे शब्द रख दिए जिसमें वो कुछ देर के लिए रुक से गए और मुफ्ती से इन शब्दों का मतलब पूछने लगे.

मुफ्ती शुमाइल नदवी के मुश्किल शब्दों को समझ नहीं पाए जावेद अख्तर

दरअसल, इस बहस के लिए दिल्ली में तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और मंच पर थे थिएस्ट यानी खुदा को मानने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी और एथिएस्ट यानी खुदा को न मानने वाले जावेद अख्तर. बहस का मुद्दा था क्या खुदा का कोई अस्तित्व है? यानी "Does God Exist." बहस के दौरान दोनों ने अपनी अपनी बातें रखीं लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में मुफ्ती शुमाइल ने जावेद अख्तर को अंग्रेजी में एक टर्म पूछ डाली जिसे लेकर जावेद अख्तर थोड़े कंफ्यूज हो गए.

किन शब्दों को लेकर असहज हो गए जावेद अख्तर

दरअसल, शुमाइल नदवी ने जावेद अख्तर को पूछा कि क्या आप Infinite regress of causes को पॉसिबल मानते हैं या फिर necessary being के existence को सही मानते हैं. अब इन दोनों टर्म में जावेद अख्तर थोड़ा असहज दिखे और मुफ्ती से कहने लगे कि माफ कीजिएगा लेकिन आपके इन शब्दों को मैं समझ नहीं पाया, क्या आप इन्हें आसान करके मुझे समझा सकते हैं, जिसके बाद मुफ्ती शमाईल इन शब्दों को आसान भाषा में समझाते दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

क्या है इन टर्म्स का मतलब, जान लीजिए

हर चीज के पीछे एक वजह होती है और उस वजह के पीछे भी दूसरी वजह... फिर उसके पीछे तीसरी… और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता. इसी को लेकर मुफ्ती शमाईल ने जावेद अख्तर के सामने अपने पक्ष रखा था. इसके अलावा दूसरी टर्म मुफ्ती शमाईल ने necessary being के existence के लिए कही थी जिसका मतलब होता है वह विचार जिसमें माना जाता है कि कोई एक ऐसी सत्ता या वास्तविकता होती है जिसका होना अपने आप में जरूरी है. आम बोलचाल की भाषा में कहें तो यह ऐसी चीज है जो किसी और कारण, सहारे या वजह पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अपने दम पर मौजूद रहती है.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read
Published at : 22 Dec 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING Javed Akhter Debate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

India का नया Trade Masterstroke , New Zealand Deal Explained | Paisa Live
UP Vidhansabha Session: सदन में 'नमूने' पर क्लेश !, Yogi- Akhilesh में जुबानी जंग
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
Genghis Khan Religion: इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
हेल्थ
Eggs causes Cancer: क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
यूटिलिटी
नए साल पर वैष्णों देवी के दर्शन का बना रहे हैं प्लान, यहां चेक कर लें IRCTC का पैकेज
नए साल पर वैष्णों देवी के दर्शन का बना रहे हैं प्लान, यहां चेक कर लें IRCTC का पैकेज
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget