Video: 50 सुतली बमों पर पेट्रोल छिड़क शख्स ने लगा दी आग, फिर क्या हुआ? देखिए वीडियो

Social Media Viral Video: दीवाली भारत का सबसे प्रिय त्योहार है. ये त्योहार रोशनी, मिठाइयां और आतिशबाजी से भरा होता है. लेकिन कभी-कभी इस उत्साह में लोग ऐसे प्रयोग कर बैठते हैं, जो न सिर्फ खतरनाक होते हैं, बल्कि गंभीर परिणाम भी दे सकते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक मिलकर जोखिम भरे तरीके से आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं.

सुतली बम पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि कुछ युवक ने सड़क पर कई बॉक्स सुतली बम के रखे होते हैं और फिर फिर एक युवक प्लास्टिक की बोतल से इन पर पेट्रोल डालता है. थोड़ा पेट्रोल वो सड़क पर भी गिरा देता है और उसके बाद लाइटर से आग लगाकर सभी तेजी से वहां से भाग जाते हैं, जैसे ही आग लगती है एक विशाल विस्फोट होता है. वीडियो में साफ देखा गया है कि विस्फोट काफी तेज होता है. इस तरह की हरकत करना न सिर्फ अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

लोगों ने इसे खतरनाक बताया

इस तरह की हरकत करने से उनको नुकसान भी पहुंच सकता था. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कुछ लोगों ने इसे मजे़दार और साहसिक बताया तो वहीं कुछ ने इसे खतरनाक और लापरवाह करार दिया.

एक यूजर ने तो लिखा कि लड़के हमेशा खतरे से ही खेलते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए. दीवाली उत्सह और आतिशबाजी करने का त्योहार है, लेकिन इस तरह की हरकत से जान को खतरा हो सकता है हमें इस बात ध्यान जरूर रखना चाहिए.