डोगेश भाई की दिवाली... मुंह में फुलझड़ी दबाकर घर में मचाई तबाही, देखें वीडियो

Dog Video: हर साल दिवाली पर सोशल मीडिया पर ढेरों मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. यह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पालतू कुत्ता है जो अपनी हरकतों से इंटरनेट पर छा गया है.

एक डॉगी ने ऐसा कारनामा किया है कि सोशल मीडिया पर लोग उसे प्यार से डोगेश भाई कहकर बुला रहे हैं. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर कोई डॉगी भी इतना शरारती और फायरवर्क फ्रेंडली कैसे हो सकता है. यह वीडियो Desi King के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है.

क्या है इस वायरल वीडियो में खास?



वीडियो में दिखाया गया है कि एक पालतू कुत्ता, जिसे लोग प्यार से डोगेश भाई कह रहे हैं, अपने मुंह में जलती हुई फुलझड़ी दबाकर पूरे घर में इधर-उधर दौड़ता नजर आता है. इस दौरान वह न सिर्फ घर के कोनों में दौड़ता है, बल्कि उसके पीछे-पीछे एक आदमी भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है. जैसे ही वो कुत्ता मुंह में फुलझड़ी लेकर दौड़ता है, घर में हड़कंप मच जाता है. फुलझड़ी से निकलती चिंगारियां और कुत्ते की स्पीड ने पूरे नजारे को बेहद मजेदार और थोड़ी देर के लिए खतरनाक भी बना दिया, जब यह क्लिप सोशल मीडिया पर आई, तो कमेंट सेक्शन में बातों का तूफान आ गया, लोग हैरान भी हुए और मुस्कुरा भी उठे.

Diwali is incomplete without this iconic video. pic.twitter.com/hrvlxGMTrZ — Desi king (@DesiKing_) October 18, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स की लाइन लग गई. यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि ये तो दिवाली की असली मस्ती है, एक यूजर ने लिखा कुत्ता भी पटाखे में भाग ले गया, कई लोगों ने वीडियो को दुबारा-तिबारा देखा और शेयर करते हुए लिखा कि ये दिवाली का सबसे एंटरटेनिंग वीडियो है. कुछ लोगों ने चिंता भी जताई और कहा कि जानवरों को पटाखों से दूर रखना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है. लेकिन ज्यादातर लोग इस वीडियो को मस्ती और कॉमेडी के तौर पर देख रहे हैं और डोगेश भाई को दिवाली स्टार बना दिया है.

