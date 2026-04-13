देवरानी-जेठानी के ठुमकों ने लूटी महफिल, साड़ियों की ट्विनिंग और देसी अंदाज वाला डांस हुआ वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जब बात देसी अंदाज, साड़ियों की खूबसूरती और ठुमकों की हो, तो वीडियो आग की तरह फैलते देर नहीं लगती. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें देवरानी और जेठानी की जोड़ी ने अपने डांस से ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. साड़ियों की ट्विनिंग, घूंघट का देसी स्टाइल और कमर की लचक ने इस वीडियो को खास बना दिया है. दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि हर स्टेप पर तालियां बजाने का मन करता है. यूजर्स इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और कमेंट्स में तारीफों की बरसात कर रहे हैं.

देवरानी-जेठानी की जोड़ी ने मचाया धमाल

इस वायरल वीडियो में दो महिलाएं, जिन्हें देवरानी और जेठानी बताया जा रहा है, एक कमरे में फुल ऑन मस्ती के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. दोनों ने एक जैसी साड़ियां पहन रखी हैं, जिससे उनका ट्विनिंग लुक और भी आकर्षक लग रहा है. जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, दोनों का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है और वे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस फ्लोर पर छा जाती हैं.

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ठुमकों और अदाओं ने जीता दिल

वीडियो की सबसे खास बात है दोनों का एक्सप्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन. कमर की लचक, हाथों की मूवमेंट और चेहरे की अदाएं इतनी परफेक्ट हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोफेशनल परफॉर्मेंस चल रही हो. खासकर उनके ठुमके और घूंघट के साथ किया गया डांस यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

साड़ियों की ट्विनिंग बनी आकर्षण का केंद्र

डांस के साथ-साथ दोनों की साड़ियों का स्टाइल भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. रंग-बिरंगी प्रिंटेड साड़ियों में देसी लुक और मॉडर्न अंदाज का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि वीडियो सिर्फ डांस की वजह से नहीं, बल्कि फैशन और स्टाइल के कारण भी वायरल हो रहा है.

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यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन भी काफी दिलचस्प हैं. कोई उनकी केमिस्ट्री की तारीफ कर रहा है तो कोई उनके डांस स्टेप्स को कॉपी करने की बात कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, "ऐसी जेठानी-देवरानी हो तो हर दिन फेस्टिवल जैसा लगे", वहीं दूसरे ने कहा, "कमाल का कॉन्फिडेंस और एनर्जी है". वीडियो को sadhna_singh9286 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है.

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