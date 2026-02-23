हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: विदेशी दूल्हे को नहीं आया मांग भरना, मंडप में दुल्हन ने ऐसे की मदद, वीडियो देख मुस्कुराए यूजर्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का मंडप सजा हुआ है और सभी रस्में लगभग पूरी हो चुकी हैं. इसके बाद सिंदूर भरने की बारी आती है. विदेशी दूल्हा पारंपरिक परिधान में बैठा नजर आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Feb 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

शादियां सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन भी होती हैं. जब एक देसी दुल्हन और विदेशी दूल्हा सात फेरे लेते हैं तो हर रस्म अपने आप में खास बन जाती है. भारतीय विवाह परंपराओं में हर रीति का अपना अलग महत्व होता है, खासकर सिंदूर भरने की रस्म को बेहद पवित्र माना जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही खूबसूरत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के मंडप में विदेशी दूल्हा सिंदूर भरने की रस्म को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज नजर आता है. इसके बाद दुल्हन और उसकी साथी बड़े प्यार से उसे समझाती हैं कि मांग में सिंदूर किस तरह से भरा जाता है.

जब दुल्हन ने दूल्हे को सिखाया मांग में सिंदूर भरना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का मंडप सजा हुआ है और सभी रस्में लगभग पूरी हो चुकी हैं. इसके बाद सिंदूर भरने की बारी आती है. विदेशी दूल्हा पारंपरिक परिधान में बैठा नजर आता है और उसके हाथ में सिंदूर दिया जाता है. लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसे कैसे और कहां भरना है. तभी दुल्हन की एक साथी आगे आती है और इशारों में उसे समझाने लगती है. खुद दुल्हन भी मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में बताती है कि सिंदूर मांग में इस तरह से डाला जाता है. दूल्हा ध्यान से देखता है और फिर बहुत सावधानी से दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है. जैसे ही रस्म पूरी होती है, वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं और माहौल खुशी से भर जाता है.

बेहद पवित्र है सिंदूर भरने की रस्म

भारतीय विवाह में सिंदूर भरने की रस्म को पति द्वारा पत्नी को अपने जीवनसाथी के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में जब कोई विदेशी शख्स इस परंपरा को सीखकर निभाता है तो वह दृश्य और भी खास हो जाता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग इसे प्यार, सम्मान और संस्कृतियों के मिलन की मिसाल बता रहे हैं.

यूजर्स ने की दुल्हन की सराहना

यह वीडियो इसलिए भी खास बन गया है क्योंकि इसमें दो अलग संस्कृतियों का सुंदर मेल दिखाई देता है. विदेशी दूल्हा पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ भारतीय परंपरा निभाता नजर आता है. सोशल मीडिया पर लोग इस पल को बेहद प्यारा और भावुक बता रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि यही असली ग्लोबल इंडिया है जहां प्यार और परंपरा साथ चलते हैं. कुछ लोगों ने दुल्हन की सादगी और धैर्य की तारीफ की तो कुछ ने दूल्हे की कोशिश को सराहा. वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

Published at : 23 Feb 2026 07:27 AM (IST)
विदेशी दूल्हे को नहीं आया मांग भरना, मंडप में दुल्हन ने ऐसे की मदद, वीडियो देख मुस्कुराए यूजर्स
