दिल्ली मेट्रो का नाम सामने आते ही आपके जहन में लड़ाई झगड़े और दंगल के सीन आते होंगे. लेकिन जनाब दिल्ली मेट्रो में केवल हिंसी ही नहीं प्यार भी किया जाता है. और ऐसा प्यार जिसे देखने के बाद बेशर्म आदमी की आंखों में भी शर्म के बादल आ जाएं. एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की एक अंकल के साथ दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर इश्क फरमाती दिखाई दे रही है. दोनों एक दूसरे में इतने खोए हैं कि लाज और शर्म का वहां नामों निशान तक नहीं है.

दिल्ली मेट्रो पर अश्लील हरकतें करता दिखा कपल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का और लड़की दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एक दूसरे के साथ इश्क लड़ाते दिखाई दे रहे हैं. दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं तो कभी गले लगा रहे हैं. लड़का इस दौरान ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा है और लड़की को कमर से पकड़कर बार बार अपनी ओर खींच रहा है.

टकला अपनी जिद पर तब तक अड़ा रहेगा, जब तक आंटी संस्कारी अंदाज में सख्ती नहीं दिखा देती..!!💯🥀 pic.twitter.com/YDpoqekgrR — 𓆩इश्क़परी𓆪 (@ISHQ_PARI) September 29, 2025

इतने में मेट्रो में सवार एक शख्स उनका वीडियो बना लेता है, लेकिन इससे भी दोनों तोता मैना को कोई फर्क नहीं पड़ता. इतना ही नहीं, मेट्रो से कैमरामैन उतरकर सामने खड़ा होकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करता है इसके बावजूद दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए रहते हैं जैसे दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है. अब कमेंट में लोग दिल्ली मेट्रो की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो अश्लीलता का अड्डा बनती जा रही है.

यूजर्स हुए नाराज, बोले अश्लीलता का अड्डा बना दिया है

वीडियो को @ISHQ_PARI नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...मेट्रो में छोटे बच्चों को ले जाना ही गुनाह हो गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली मेट्रो आए दिन अश्लीलता का अड्डा बनती जा रही है. इसे तुरंत रोकने की जरूरत है.

