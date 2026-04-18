“मम्मी, मैं पास हो गई…” एक फोन कॉल और छलक पड़े बेटी के आंसू, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप
वीडियो में देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल थान सिंह पहले साक्षी की मां से बात करते हैं और कहते हैं, “आपकी बेटी पास हो गई है, लीजिए बात कीजिए.” जैसे ही साक्षी फोन लेती है वीडियो वायरल हो जाता है.
कभी-कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि पूरी कहानी बयां कर देते हैं. दिल्ली की एक छोटी सी लड़की साक्षी के लिए भी ऐसा ही एक पल आया, जब उसने अपने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद फोन उठाया और कांपती आवाज में कहा—“मम्मी, मैं पास हो गई.” यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उसमें छुपे थे संघर्ष के वो साल, जब हालात ने उसे बार-बार रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी. यह कहानी सिर्फ एक एग्जाम पास करने की नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और हिम्मत की है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया.
एक फोन कॉल, जिसमें छुपी थी पूरी कहानी
वीडियो में देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल थान सिंह पहले साक्षी की मां से बात करते हैं और कहते हैं, “आपकी बेटी पास हो गई है, लीजिए बात कीजिए.” जैसे ही साक्षी फोन लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए कहती है “मम्मी, मैं पास हो गई.” यह पल इतना भावुक था कि कुछ ही सेकंड में उसकी खुशी आंसुओं में बदल गई. फोन रखने के बाद साक्षी सीधे थान सिंह को गले लगा लेती है. दोनों की आंखों में आंसू साफ दिखते हैं. यह सिर्फ एक रिजल्ट की खुशी नहीं थी, बल्कि उस भरोसे और रिश्ते की झलक थी जो समय के साथ बना था. थान सिंह एक छोटा सा लर्निंग सेंटर चलाते हैं, जहां वे उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो अच्छी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते.
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मुश्किल रास्ता, लेकिन हार नहीं मानी
साक्षी इस सेंटर की सबसे पुरानी छात्राओं में से एक है. उसके सामने कई बार ऐसे हालात आए जब वह पढ़ाई छोड़ सकती थी, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं. उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा. उसकी यह जीत बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार
यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों के दिलों को छू गया. यूजर्स ने साक्षी की मेहनत की तारीफ की और उसे ढेरों शुभकामनाएं दीं. कई लोगों ने लिखा कि “तुम पर गर्व है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो”, वहीं कुछ ने थान सिंह के काम को सलाम करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है. इस कहानी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि छोटी-छोटी कोशिशें भी किसी की जिंदगी बदल सकती हैं.
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Source: IOCL