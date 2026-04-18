हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग“मम्मी, मैं पास हो गई…” एक फोन कॉल और छलक पड़े बेटी के आंसू, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप

“मम्मी, मैं पास हो गई…” एक फोन कॉल और छलक पड़े बेटी के आंसू, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप

वीडियो में देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल थान सिंह पहले साक्षी की मां से बात करते हैं और कहते हैं, “आपकी बेटी पास हो गई है, लीजिए बात कीजिए.” जैसे ही साक्षी फोन लेती है वीडियो वायरल हो जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 Apr 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

कभी-कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि पूरी कहानी बयां कर देते हैं. दिल्ली की एक छोटी सी लड़की साक्षी के लिए भी ऐसा ही एक पल आया, जब उसने अपने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद फोन उठाया और कांपती आवाज में कहा—“मम्मी, मैं पास हो गई.” यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उसमें छुपे थे संघर्ष के वो साल, जब हालात ने उसे बार-बार रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी. यह कहानी सिर्फ एक एग्जाम पास करने की नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और हिम्मत की है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया.

एक फोन कॉल, जिसमें छुपी थी पूरी कहानी

वीडियो में देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल थान सिंह पहले साक्षी की मां से बात करते हैं और कहते हैं, “आपकी बेटी पास हो गई है, लीजिए बात कीजिए.” जैसे ही साक्षी फोन लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए कहती है “मम्मी, मैं पास हो गई.” यह पल इतना भावुक था कि कुछ ही सेकंड में उसकी खुशी आंसुओं में बदल गई. फोन रखने के बाद साक्षी सीधे थान सिंह को गले लगा लेती है. दोनों की आंखों में आंसू साफ दिखते हैं. यह सिर्फ एक रिजल्ट की खुशी नहीं थी, बल्कि उस भरोसे और रिश्ते की झलक थी जो समय के साथ बना था. थान सिंह एक छोटा सा लर्निंग सेंटर चलाते हैं, जहां वे उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो अच्छी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Than Singh (@thansinghkipathshala)

मुश्किल रास्ता, लेकिन हार नहीं मानी

साक्षी इस सेंटर की सबसे पुरानी छात्राओं में से एक है. उसके सामने कई बार ऐसे हालात आए जब वह पढ़ाई छोड़ सकती थी, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं. उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा. उसकी यह जीत बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों के दिलों को छू गया. यूजर्स ने साक्षी की मेहनत की तारीफ की और उसे ढेरों शुभकामनाएं दीं. कई लोगों ने लिखा कि “तुम पर गर्व है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो”, वहीं कुछ ने थान सिंह के काम को सलाम करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है. इस कहानी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि छोटी-छोटी कोशिशें भी किसी की जिंदगी बदल सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

Published at : 18 Apr 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
TRENDING Mammi Mein Pass Ho Gai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral video: छत की रेलिंग पर लटका था मासूम, सुपरमैन की तरह आया लंगूर और बचा ली जान; देखें वीडियो
छत की रेलिंग पर लटका था मासूम, सुपरमैन की तरह आया लंगूर और बचा ली जान; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
“मम्मी, मैं पास हो गई…” एक फोन कॉल और छलक पड़े बेटी के आंसू, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप
“मम्मी, मैं पास हो गई…” एक फोन कॉल और छलक पड़े बेटी के आंसू, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
IPL देखने आई हसीना पर दिल हार बैठा कैमरामैन, खिलाड़ी भूल लड़की पर करने लगा फोकस, वीडियो वायरल
IPL देखने आई हसीना पर दिल हार बैठा कैमरामैन, खिलाड़ी भूल लड़की पर करने लगा फोकस, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow: परशुराम जयंती पर छुट्टी पर सियासी संग्राम, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में योगी सरकार पर निशाना
लखनऊ: परशुराम जयंती पर छुट्टी पर सियासी संग्राम, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में योगी सरकार पर निशाना
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
बॉलीवुड
बॉलीवुड की लेडी धुरंधर, ये हैं टॉप 7 फीमेल डायरेक्टर, जिन्होंने दी एक से बढ़कर एक धांसू फिल्म
बॉलीवुड की लेडी धुरंधर, ये हैं टॉप 7 फीमेल डायरेक्टर, जिन्होंने दी एक से बढ़कर एक धांसू फिल्म
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
ट्रेंडिंग
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
एग्रीकल्चर
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget