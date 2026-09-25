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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकौन है दिल्ली का सबसे मोटा कुत्ता? शुरू हुई अनोखी रेस, पोस्ट वायरल

कौन है दिल्ली का सबसे मोटा कुत्ता? शुरू हुई अनोखी रेस, पोस्ट वायरल

दिल्ली में कुत्तों के लिए एक अनोखी ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें 64 डॉग्स आमने-सामने हैं. सोशल मीडिया पर लोग अपने पसंदीदा कुत्ते को जिताने में जुटे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 25 Sep 2026 09:05 PM (IST)
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आपने क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरे खेलों के मुकाबले तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों के बीच भी किसी प्रतियोगिता के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी देखी है? दिल्ली में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मजेदार मुकाबला चर्चा में है, जहां खिलाड़ी इंसान नहीं बल्कि शहर के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले प्यारे-प्यारे कुत्ते हैं.

खास बात यह है कि यहां मुकाबला उनकी किसी दौड़ या खेल का नहीं, बल्कि इस बात का है कि दिल्ली का सबसे ज्यादा ‘चंकी’ यानी गोल-मटोल कुत्ता कौन है. इस अनोखी प्रतियोगिता में 64 कुत्तों को शामिल किया गया है और अब लोग अपने पसंदीदा डॉग को जिताने के लिए बाकायदा वोट और प्रचार कर रहे हैं. प्रतियोगिता से जुड़े वीडियो में लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े चुनाव का माहौल हो.

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 64 कुत्ते आमने-सामने, जीतना है सिर्फ एक को

Fat Dogs of Delhi नाम के इंसटाग्राम पेज ने दिल्ली के कुत्तों के लिए यह अनोखी प्रतियोगिता शुरू की है. वायरल पोस्ट में बताया गया है की इसमें कुल 64 कुत्ते शामिल हैं और इन्हें अलग-अलग मुकाबलों में एक दूसरे के आमने-सामने रखा जा रहा है. हर राउंड में लोग इंसटाग्राम पोल के जरिए अपने पसंदीदा कुत्ते के लिए वोट कर सकते हैं. प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू हुई है और 29 सितंबर तक अलग-अलग राउंड के बाद एक कुत्ते को विजेता चुना जाएगा.

 
 
 
 
 
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 कुत्तों के नाम भी सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी

इस प्रतियोगिता में शामिल कुत्तों के नाम भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वीडियो में कुत्ता सिंह, गजिंदर , गोगो, मोंटी, बिअर, लैला और महाकुत्तेश्वर जैसे नामों वाले मुकाबलों का जिक्र किया गया है. खास बात यह है कि लोगों ने अपने पसंदीदा कुत्तों के लिए समर्थन जुटाना भी शुरू कर दिया है. कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट और पोस्टर शेयर करके अपने पसंदीदा डॉग को आगे बढ़ाने पर उनको जीतवाने का प्रयास कर रहें हैं.

 
 
 
 
 
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वीडियो देखकर यूजर्स भी बोले- सबको कैसे चुनें?

सोशल मीडिया पर इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों का रिएक्शन भी काफी मजेदार है. कई यूजर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इतने सारे प्यारे और गोल-मटोल कुत्तों में से आखिर वोट किसे दें. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि इस प्रतियोगिता में किसी एक को चुनना ही सबसे मुश्किल काम है, जबकि एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली के सभी मोटे कुत्ते अपने आप में विजेता हैं. कुछ लोगों ने तो अपने पसंदीदा कुत्ते के लिए अलग-अलग अकाउंट से वोट करने की बात भी कही.

 29 सितंबर को सामने आएगा ‘सबसे चंकी’ डॉग

यह मजेदार मुकाबला 29 सितंबर तक चलेगा. अलग-अलग चरणों में मुकाबले आगे बढ़ेंगे और इंसटाग्राम पोल के जरिए लोग अपने पसंदीदा कुत्ते को सपोर्ट करेंगे. 24 सितंबर के शुरुआती दौर के बाद 25 सितंबर को अगला चरण, फिर 26 सितंबर को अगले मुकाबले, 27 सितंबर को क्वार्टर फाइनल, 28 सितंबर को सेमीफाइनल और 29 सितंबर को फाइनल रखा गया है. फिलहाल प्रतियोगिता में किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे यह मुकाबला अपने आप में काफी मजेदार बन गया है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 25 Sep 2026 09:05 PM (IST)
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