गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्व मुख्य सचिव के ज्ञानेश कुमार पर दावे पर बोलीं प्रियंका - 'यह दिखाता है कि...'

पूर्व मुख्य सचिव के ज्ञानेश कुमार पर दावे पर बोलीं प्रियंका - 'यह दिखाता है कि...'

केरलम के पूर्व मुख्य सचिव के दावों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है. पार्टी इन आरोपों को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से लगातार उनका इस्तीफा मांग रही है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Sep 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कांग्रेस देश भर में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।

केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर किए गए दावे पर कांग्रेस लगातार उन पर हमला कर रही है. कांग्रेस ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी और चुनावों में धांधली के आरोप लगा रही है. इस बीच कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि जो भी ज्ञानेश कुमार ने किया वह पूरी तरह से गैरकानूनी और अनैतिक है. यह दिखाता है कि जो लोग हमारी चुनाव प्रणाली और चुनाव कराने वाली संस्थाओं के सबसे ऊंचे पदों पर हैं, उनका न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरफ झुकाव है, बल्कि वे सक्रिय रूप से उन पार्टियों का प्रचार भी कर रहे हैं.  

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
EC पर राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू का पलटवार - 'उनकी टिप्पणियां...'
EC पर राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू का पलटवार - 'उनकी टिप्पणियां...'
इंडिया
केरल के पूर्व मुख्य सचिव का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा दावा, राहुल गांधी ने क्या कहा?
केरल के पूर्व मुख्य सचिव का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा दावा, राहुल गांधी ने क्या कहा?
इंडिया
बंगाल SIR: दोबारा चुनाव की मांग पर EC का SC में जवाब, 'TMC भी कम मार्जिन से जीती'
बंगाल SIR: दोबारा चुनाव की मांग पर EC का SC में जवाब, 'TMC भी कम मार्जिन से जीती'
इंडिया
केरलम के CM सतीशन ने ज्ञानेश कुमार पर कसा तंज, कहा- 'BJP के एजेंट...'
केरलम के CM सतीशन ने ज्ञानेश कुमार पर कसा तंज, कहा- 'BJP के एजेंट...'

प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा

केरलम के वंडूर के दौरे के दौरान रविवार (27 सितंबर, 2026) को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘वे निष्पक्ष चुनाव कैसे करा सकते हैं? यह उन कई घटनाओं में से सिर्फ एक है, जो इस व्यक्ति (CEC ज्ञानेश कुमार) ने की हैं और उन्होंने जो भी किया है, वो पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है. उन्हें अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए.’ 

वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन करने के सवाल पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ‘पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हर जिले में हमने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है. दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए हैं.’

ज्ञानेश कुमार को लेकर केरलम के पूर्व सचिव ने क्या किया था दावा?

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन ने दावा कि साल 2016 में विमान से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान ज्ञानेश कुमार ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की टिकट से केरलम की सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था. थॉमसन के मुताबिक, उन्हें ज्ञानेश कुमार के भाजपा के टिकट देने की पेशकश को ठुकरा दिया था. 

यह भी पढ़ेंः केरल के पूर्व मुख्य सचिव का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा दावा, राहुल गांधी ने क्या कहा?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 27 Sep 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra Gyanesh Kumar CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EC पर राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू का पलटवार - 'उनकी टिप्पणियां...'
EC पर राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू का पलटवार - 'उनकी टिप्पणियां...'
इंडिया
केरल के पूर्व मुख्य सचिव का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा दावा, राहुल गांधी ने क्या कहा?
केरल के पूर्व मुख्य सचिव का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा दावा, राहुल गांधी ने क्या कहा?
इंडिया
बंगाल SIR: दोबारा चुनाव की मांग पर EC का SC में जवाब, 'TMC भी कम मार्जिन से जीती'
बंगाल SIR: दोबारा चुनाव की मांग पर EC का SC में जवाब, 'TMC भी कम मार्जिन से जीती'
इंडिया
केरलम के CM सतीशन ने ज्ञानेश कुमार पर कसा तंज, कहा- 'BJP के एजेंट...'
केरलम के CM सतीशन ने ज्ञानेश कुमार पर कसा तंज, कहा- 'BJP के एजेंट...'
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Virender Sehwag ने Hosting Debut, Cricket और नए Reality Show पर की बात
Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari के ₹25 हजार Pocket Money Claim पर Ekam Bawa के सवाल
Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan की शादी का राज, एक बातचीत में तय हो गया था रिश्ता
Govinda-Komal Rani Affair Rumours: लालबागचा राजा दर्शन के बाद क्या बोले Govinda?
Rise & Fall 2 House Tour: आलीशान Penthouse से पुराने Basement तक, देखिए पूरा घर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खिलाड़ियों-कलाकारों के लिए अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान- 'अगर हमारी सरकार बनी तो...'
खिलाड़ियों-कलाकारों के लिए अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान- 'अगर हमारी सरकार बनी तो...'
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
इंडिया
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
इंडिया
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
टेक्नोलॉजी
Instagram-Facebook Reels शेयर करना होगा आसान! नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की जरूरत
Instagram-Facebook Reels शेयर करना होगा आसान! नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की जरूरत
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget