पूर्व मुख्य सचिव के ज्ञानेश कुमार पर दावे पर बोलीं प्रियंका - 'यह दिखाता है कि...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कांग्रेस देश भर में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।

केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर किए गए दावे पर कांग्रेस लगातार उन पर हमला कर रही है. कांग्रेस ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी और चुनावों में धांधली के आरोप लगा रही है. इस बीच कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि जो भी ज्ञानेश कुमार ने किया वह पूरी तरह से गैरकानूनी और अनैतिक है. यह दिखाता है कि जो लोग हमारी चुनाव प्रणाली और चुनाव कराने वाली संस्थाओं के सबसे ऊंचे पदों पर हैं, उनका न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरफ झुकाव है, बल्कि वे सक्रिय रूप से उन पार्टियों का प्रचार भी कर रहे हैं.

प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा

केरलम के वंडूर के दौरे के दौरान रविवार (27 सितंबर, 2026) को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘वे निष्पक्ष चुनाव कैसे करा सकते हैं? यह उन कई घटनाओं में से सिर्फ एक है, जो इस व्यक्ति (CEC ज्ञानेश कुमार) ने की हैं और उन्होंने जो भी किया है, वो पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है. उन्हें अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए.’

#WATCH | Wandoor: Reacting to allegations by former Kerala Chief Secretary that ECI Gyanesh Kumar offered him a BJP ticket, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "It's completely illegal and unethical. Completely unethical. It shows that these people who are supposed to be at… pic.twitter.com/fSPqQFiq8p — ANI (@ANI) September 27, 2026

वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन करने के सवाल पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ‘पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हर जिले में हमने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है. दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए हैं.’

ज्ञानेश कुमार को लेकर केरलम के पूर्व सचिव ने क्या किया था दावा?

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन ने दावा कि साल 2016 में विमान से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान ज्ञानेश कुमार ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की टिकट से केरलम की सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था. थॉमसन के मुताबिक, उन्हें ज्ञानेश कुमार के भाजपा के टिकट देने की पेशकश को ठुकरा दिया था.

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