जम्मू-कश्मीर में रेल विस्तार के दो बड़े प्रस्तावों पर रोक, क्या वजह?

जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक बेहद निराशाजनक फ़ैसले में, रेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जम्मू-कश्मीर में रेल विस्तार के दो बड़े प्रस्तावों – बारामूला-उरी नई रेल लाइन और काज़ीगुंड-श्रीनगर-बडगाम रेलवे दोहरीकरण प्रोजेक्ट – को रोक दिया है, और वापस ले लिया है.

यह फ़ैसला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पहले के रुख़ में अचानक आए बदलाव को दिखाता है; उन्होंने इन दोनों विस्तार प्रोजेक्ट्स को रेलवे एक्ट के तहत सक्रिय "विशेष रेलवे प्रोजेक्ट्स" के तौर पर वर्गीकृत किया था. नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को भेजे गए एक संदेश में, रेल मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट सचिवालय ने वापस भेज दिया है.

रेलवे की पुष्टि

रेलवे बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है, कि 46 किलोमीटर लंबी बारामूला-उरी नई रेल लाइन और 118 किलोमीटर लंबी काजीगुंड-श्रीनगर-बडगाम लाइन को डबल करने के प्रोजेक्ट, दोनों को ही कैबिनेट सचिवालय ने वापस भेज दिया है, और अब इन पर विचार नहीं किया जा रहा है.

मंत्रालय ने पहले इस इलाके में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 46 किलोमीटर लंबी बारामूला-उरी नई रेल लाइन और 118 किलोमीटर लंबी काजीगुंड-श्रीनगर-बडगाम लाइन को डबल करने का प्रस्ताव दिया था.

लॉजिस्टिकल अलाइनमेंट या फंड की कमी हो सकता है कारण

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि इन प्रोजेक्ट्स को वापस लेने की वजह ज़्यादा यूटिलिटी ज़रूरतें, लॉजिस्टिकल अलाइनमेंट की चुनौतियां या इस चरण में फंड की कमी हो सकती है.

बारामूला-उरी नई लाइन और लाइन को डबल करने के प्रोजेक्ट के लिए सर्वे पूरा हो चुका था और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई थीं. हालांकि, मंत्रालय ने साफ़ किया है कि DPR तैयार करने का मतलब यह नहीं है कि प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंज़ूरी मिल गई है.

मंत्रालय के अनुसार, ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंज़ूरी देने के लिए स्टेकहोल्डर्स से बातचीत और मंज़ूरी की ज़रूरत होती है, जिसमें नीति आयोग और वित्त मंत्रालय का मूल्यांकन भी शामिल है.

प्रस्तावित बारामूला-उरी लाइन को उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक के विस्तार के तौर पर प्लान किया गया था, जो बारामूला में मौजूदा टर्मिनस से लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पास उरी तक जानी थी.

विधानसभा में प्रोजेक्ट पर उठाए गए थे सवाल

बारामूला-उरी प्रोजेक्ट पर नव-निर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी सवाल उठाए गए थे. स्थानीय विधायकों ने लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पास पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में ट्रैक बिछाने से पहले स्वतंत्र जियोटेक्निकल, जियोलॉजिकल और भूकंपीय जोखिम के आकलन की मांग करते हुए प्राइवेट प्रस्ताव पेश किए थे.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूटिलिटी या फंड की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट्स को वापस भेजा जा सकता है.

DPR का मतलब फाइनल मंजूरी नहीं

"DPR तैयार करने का मतलब अंतिम मंज़ूरी नहीं है." अधिकारी ने कहा, "किसी प्रोजेक्ट को अंतिम मंज़ूरी मिलने से पहले कई अन्य ज़रूरतें और मंज़ूरियां पूरी करनी होती हैं."

हालांकि, उन्होंने कहा कि ज़रूरी मंज़ूरियों और अन्य कारकों के आधार पर भविष्य में इन प्रोजेक्ट्स पर फिर से विचार किया जा सकता है.

हालांकि इससे कश्मीर घाटी कॉरिडोर में क्षमता बढ़ाने का काम तुरंत रुक गया है, लेकिन अधिकारियों का ज़ोर है कि ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं और अगर फंड की उपलब्धता और स्टेकहोल्डर्स की ज़रूरतें मेल खाती हैं, तो भविष्य में इन पर फिर से विचार किया जा सकता है.