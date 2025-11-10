हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Bomb Blast: दिल्ली लाल किला धमाके के बाद सोशल मीडिया पर उठी Operation Sindoor 2.O की मांग- यूजर्स बोले बदला लो

Delhi Bomb Blast: दिल्ली लाल किला धमाके के बाद सोशल मीडिया पर उठी Operation Sindoor 2.O की मांग- यूजर्स बोले बदला लो

ट्रेंड केवल गुस्सा नहीं बल्कि लोगों की चिंता भी दिखाते हैं. सोशल मीडिया पर कई नागरिकों ने कहा कि दिल्ली जैसे हाई-सिक्योरिटी जोन में धमाके का होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 10 Nov 2025 11:05 PM (IST)
Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है. घटना के कुछ घंटों के भीतर ही X (Twitter), Instagram और Facebook पर #OperationSindoor2O ट्रेंड करने लगा है. हजारों यूजर्स पोस्ट शेयर करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि देश में बढ़ते आतंकी खतरों के खिलाफ अब निर्णायक एक्शन का समय आ गया है.

दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा OperationSindoor2.O

धमाके की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी. कुछ लोगों ने पुराने ऑपरेशनों जैसे “Operation Sindoor” का जिक्र करते हुए लिखा कि अब उसके “2.O वर्जन” की जरूरत है. कई यूजर्स ने लिखा “अब आतंक की जड़ पर वार जरूरी है. सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा.” कुछ अन्य लोगों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सराहना भी की कि उन्होंने तेजी से मौके पर पहुंचकर इलाका सील किया और जांच शुरू की.

लोगों में है गजब का गुस्सा

#OperationSindoor2O जैसे ट्रेंड केवल गुस्सा नहीं बल्कि लोगों की चिंता भी दिखाते हैं. सोशल मीडिया पर कई नागरिकों ने कहा कि दिल्ली जैसे हाई-सिक्योरिटी जोन में धमाके का होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है.

धमाके के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और NIA की टीमें जांच में जुटी हैं. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि धमाके के पीछे कौन-सी ताकतें थीं.

एजेंसियां कर रही जांच, इसके बाद ही पता लगेगी असली वजह!

#OperationSindoor2O का ट्रेंड सोशल मीडिया पर यह दिखा रहा है कि लोग अब केवल प्रतिक्रियाओं से आगे जाकर ठोस कदम की अपेक्षा कर रहे हैं. देश की जनता चाहती है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी नरमी न बरती जाए और हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. फिलहाल जांच जारी है और देश की निगाहें एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हैं.

Published at : 10 Nov 2025 10:23 PM (IST)
Embed widget