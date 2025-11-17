मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें- वीडियो वायरल
वीडियो में एक महिला पानी में लापरवाही से खड़े होकर मछली का जाल फेंकती दिखाई दे रही है. लेकिन इसके अगले ही पल उसके साथ जो होता है उसने लोगों को हैरान कर दिया है.
कभी कभी लापरवाहियां इतनी भारी पड़ जाती हैं कि लोगों की जान पर बन आती है. खासकर पानी में अगर आप खड़े हो तो इस बात का ध्यान रखना ही पड़ता है कि कोई जलीय जीव आपके इर्द गिर्द न आ जाए. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को डरा दिया है तो वहीं कुछ लोग इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक महिला पानी में लापरवाही से खड़े होकर मछली का जाल फेंकती दिखाई दे रही है. लेकिन इसके अगले ही पल उसके साथ जो होता है उसने लोगों को हैरान कर दिया है.
पानी में मछली पकड़ते वक्त महिला के सामने आया मगरमच्छ
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला तालाब में खड़ी है और उसकी पूरी तैयारी तालाब में तैर रही मछलियों को पकड़ने की है. महिला हाथ में जाल लेती है और उसे फैलाकर जैसे ही पानी में फेंकती है वैसे ही उसके साथ कांड हो जाता है. पानी में बेफिक्र होकर महिला जैसे ही जाल फेंकती है वैसे ही तालाब के पानी में महिला के पास ही छिपा आदमखोर दरिंदा यानी मगरमच्छ अपना मुंह बाहर निकाल लेता है और फिर जो होता है उसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और डर भी रहे हैं.
महिला की निकली चीखें, फिर भागती आई नजर
जैसे ही मगरमच्छ अपना मुंह पानी से बाहर निकालता है महिला की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बगैर इधर उधर देखे चीखते हुए पानी से बाहर भागती है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मगरमच्छ महिला के एक दम करीब आ जाता है लेकिन वक्त रहते महिला वहां से भाग लेती है जिससे बड़ा हादसा टल जाता है जैसा की सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है. वीडियो को देखने के बाद यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स ने ले लिए दीदी के मजे
वीडियो को memes_king_161 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आज तो दीदी बच गई वरना राम नाम सत्य हो जाता. एक और यूजर ने लिखा...आज मगरमच्छ का मूड नहीं था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जब शिकारी खुद अपने शिकार में फंस जाए तो ऐसा ही होता है.
