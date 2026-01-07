सोशल मीडिया के दौर में हर दिन कोई न कोई वीडियो लोगों का दिल जीत लेता है. कभी हंसी के कारण, कभी हैरानी की वजह से और कभी भावनाओं के चलते. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पारंपरिक सोच को एक नई दिशा दे दी है. इस वीडियो में शादी के बाद होने वाली सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक दामाद ने वह काम किया, जो आमतौर पर दुल्हन करती है. प्यार, सम्मान और बराबरी का संदेश देता यह वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

दामाद ने बनाई ससुराल की पहली रसोई

शादी के बाद पहली रसोई को भारतीय परंपरा में खास महत्व दिया जाता है. आमतौर पर यह रस्म दुल्हन निभाती है, जहां वह ससुराल में पहली बार खाना बनाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती है. लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में कहानी पूरी तरह अलग नजर आती है. यहां दुल्हन नहीं, बल्कि दामाद खुद रसोई में उतरता दिखाई दे रहा है और पूरे प्यार से पहली रसोई की रस्म निभा रहा है. वीडियो में सजा हुआ चूल्हा दिख रहा है और दामाद बड़े प्यार से पिज्जा और दूसरे आइटम घर वालों को परोसता दिखाई दे रहा है.

बड़े प्यार से बनाया खाना फिर परोसा भी

वीडियो में देखा जा सकता है कि दामाद रसोई में बड़े ध्यान और सलीके से खाना बना रहा है. कभी वह लिक्विड को मेश करते नजर आता है, तो कभी गैस पर कटलेट तलते हुए दिखता है. रसोई के आसपास परिवार के लोग मौजूद हैं और माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ है. खास बात यह है कि दामाद यह सब किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के साथ करता नजर आता है.

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

वीडियो को yogeshjuneja05588 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो उल्टे चश्मे से दुनिया देखने जैसा है. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, दोनों को परंपराएं निभानी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...प्यार में मर्द कुछ भी कर सकता है.

