"प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता" दादा ने दिया दादी को बर्थडे सरप्राइज, पहले खिलाया केक फिर दिया तोहफा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आते हैं. भागदौड़ भरी जिंदगी, रिश्तों में बढ़ती दूरियां और दिखावे के दौर में जब प्यार सिर्फ स्टेटस और रील्स तक सीमित होता जा रहा है, तब ऐसे वीडियो उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनकर सामने आते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दादा जी और दादी का प्यार देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. यह वीडियो यह याद दिलाता है कि सच्चा प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता और न ही उसे बड़े सरप्राइज या महंगे गिफ्ट की जरूरत होती है.

दादा जी ने दिया दादी को बर्थडे सरप्राइज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दादा जी अपनी दादी को जन्मदिन पर सरप्राइज देने की पूरी तैयारी के साथ सामने आते हैं. उनके हाथ में एक केक होता है और चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी साफ नजर आती है. जैसे ही दादा जी केक लेकर दादी के सामने पहुंचते हैं, दादी पहले तो थोड़ी हैरान होती हैं और फिर उनके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान फैल जाती है. इसके बाद दोनों मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को प्यार से केक खिलाते हैं. इस पल में न कोई दिखावा है और न कोई बनावट, बस सालों पुरा साथ और सच्चा प्यार झलकता है.

Elderly man surprises wife with cake & makeup set on birthday: wholesome video goes viral🥹🫶🏻

तोहफे में दादी को मिली लिपस्टिक

वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब दादा जी दादी को गिफ्ट देते हैं. दादा जी जेब से एक लिपस्टिक निकालते हैं और उसे दादी को थमाते हैं. दादी पहले तो हल्की सी हंसी के साथ शरमा जाती हैं और फिर गिफ्ट को खुशी खुशी स्वीकार करती हैं. यह छोटा सा गिफ्ट सोशल मीडिया यूजर्स के दिल को छू गया है. लोग कह रहे हैं कि असली रोमांस यही होता है, जहां उम्र के इस पड़ाव पर भी एक दूसरे को खुश करने की चाह खत्म नहीं होती.

यूजर्स ने भी की तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कोई इसे गोल्स बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यही असली कपल है. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि आज की जनरेशन को इनसे सीखने की जरूरत है. कुछ लोगों ने लिखा कि दादा जी ने साबित कर दिया कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता. वहीं कई यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने दादा दादी की यादें भी साझा की हैं. वीडियो को @rareindianclips नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

