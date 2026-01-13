कभी पिज्जा तो कभी बर्गर... मासूम ने इतनी बार चेंज की डिमांड कि घरवाले भी हुए कंफ्यूज, देखें वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बच्चा अपनी मां से कभी पिज्जा तो कभी बर्गर की फरमाइश करता है वो भी इतनी मासूमियत और अजीबो-गरीब उच्चारण के साथ कि वीडियो देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे
आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर बच्चों के क्यूट वीडियो आते ही छा जाते हैं. वहीं बच्चों से जुड़े वीडियो को लोग भी काफी पसंद करते हैं. फिलहाल ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्चे की खाने की डिमांड ने घरवालों को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बच्चा अपनी मां से कभी पिज्जा तो कभी बर्गर की फरमाइश करता है, वो भी इतनी मासूमियत और अजीबो-गरीब उच्चारण के साथ कि वीडियो देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.
मासूम बच्चे की डिमांड सुन कंफ्यूज हो गए घरवाले
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @beflavoured नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटा-सा बच्चा अपनी मां से कभी पिज्जा, कभी बर्गर तो कभी चाउमिन मांगता नजर आ रहा है. उसकी डिमांड पल-पल बदलती रहती है. कभी वह कहता है कि उसे सिर्फ पिज्जा चाहिए, तो अगले ही पल बर्गर की जिद करने लगता है. वहीं इस वीडियो की सबसे मजेदार बात यह है कि बच्चा खाने के नाम ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन स्वाद सबका जानता है. घरवाले उसे दाल-चावल खाने के लिए मनाते रहते हैं, लेकिन मासूम हर बार अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है. उसकी एक्सप्रेशन्स, हंसी और बार-बार बदली जाने वाली डिमांड ने वीडियो को बेहद मजेदार बना दिया है. इस वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज और कई कमेंट्स आ चुके हैं.
यूजर्स बोले, ये तो हमारी रोज की कहानी है
बच्चे की खाने की डिमांड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देख कर कमेंट कि ये तो मेरी और मेरी मां के बीच रोजाना की बातचीत है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया सबकुछ खायेगा बस चावल नहीं खायेगा. वहीं इस वीडियो को देख कर किसी ने मजाक में लिखा दाल चावल खा ले भाई शांति से, तो वहीं एक यूजर बोला मां को इम्प्रेस करने के लिए बच्चे की नकली हंसी. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बच्चे की क्यूटनेस पर प्यार लुटाया. एक यूजर ने कमेंट कि कितना क्यूट बच्चा है यार. वहीं कुछ यूजर्स ने खुद को बच्चे से जोड़ते हुए लिखा इसकी हरकतें मेरी जैसी है. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है नाम भी सही से नहीं पता पर स्वाद सबका आता पता है.
