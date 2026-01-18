"अभी प्यार अमर हो जाता" ट्रेन के नीचे बैठ रोमांस कर रहा था कपल, अचानक चल पड़ी माल गाड़ी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो कभी हंसाते हैं तो कभी डराकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार लोग लाइक और व्यूज के चक्कर में अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पहले लोग हंस रहे हैं, फिर डर के मारे सिहर जा रहे हैं. वीडियो में रोमांस का तड़का है, लेकिन उसके साथ मौत का साया भी साफ नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और लोग जमकर इस पर मजेदार और तंज भरे कमेंट कर रहे हैं.

ट्रेन के नीचे बैठकर रोमांस कर रहा था कपल, अचानक चली ट्रेन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी के नीचे बैठा हुआ है. दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं और आराम से रोमांस कर रहे हैं. आसपास का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि कपल को किसी तरह का डर नहीं है और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे कितने बड़े खतरे के बीच बैठे हुए हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कपल ट्रेन के नीचे बैठकर समय बिता रहा होता है. तभी अचानक मालगाड़ी में हलचल होती है और ट्रेन चलने लगती है. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, कपल के होश उड़ जाते हैं.

बाल बाल बची कपल की जान

ट्रेन के नीचे बैठे दोनों अचानक घसीटते हुए बाहर निकलने लगते हैं. यह पल इतना खतरनाक होता है कि कुछ सेकंड की देरी उनकी जान ले सकती थी. वीडियो में दिखता है कि ट्रेन के चलते ही कपल तेजी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है. दोनों घबराए हुए नजर आते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर पटरी से बाहर निकलते हैं. राहत की बात यह रहती है कि इस खतरनाक हादसे में कपल को कोई गंभीर चोट नहीं लगती और वे बाल बाल बच जाते हैं.

यूजर्स बोले, अभी तो प्यार अमर हो जाता

वीडियो को epicbuzz_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अभी तो प्यार अमर हो जाता. एक और यूजर ने लिखा...रोमांस के चक्कर में जान चली जाती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को कोई कमरा या होटल दिया दो, बेचारे गरीब हैं.

