हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"अभी प्यार अमर हो जाता" ट्रेन के नीचे बैठ रोमांस कर रहा था कपल, अचानक चल पड़ी माल गाड़ी- वीडियो वायरल

"अभी प्यार अमर हो जाता" ट्रेन के नीचे बैठ रोमांस कर रहा था कपल, अचानक चल पड़ी माल गाड़ी- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी के नीचे बैठा हुआ है. दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं और आराम से रोमांस कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो कभी हंसाते हैं तो कभी डराकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार लोग लाइक और व्यूज के चक्कर में अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पहले लोग हंस रहे हैं, फिर डर के मारे सिहर जा रहे हैं. वीडियो में रोमांस का तड़का है, लेकिन उसके साथ मौत का साया भी साफ नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और लोग जमकर इस पर मजेदार और तंज भरे कमेंट कर रहे हैं.

ट्रेन के नीचे बैठकर रोमांस कर रहा था कपल, अचानक चली ट्रेन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी के नीचे बैठा हुआ है. दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं और आराम से रोमांस कर रहे हैं. आसपास का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि कपल को किसी तरह का डर नहीं है और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे कितने बड़े खतरे के बीच बैठे हुए हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कपल ट्रेन के नीचे बैठकर समय बिता रहा होता है. तभी अचानक मालगाड़ी में हलचल होती है और ट्रेन चलने लगती है. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, कपल के होश उड़ जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Epic Buzz (@epicbuzz_)

बाल बाल बची कपल की जान

ट्रेन के नीचे बैठे दोनों अचानक घसीटते हुए बाहर निकलने लगते हैं. यह पल इतना खतरनाक होता है कि कुछ सेकंड की देरी उनकी जान ले सकती थी. वीडियो में दिखता है कि ट्रेन के चलते ही कपल तेजी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है. दोनों घबराए हुए नजर आते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर पटरी से बाहर निकलते हैं. राहत की बात यह रहती है कि इस खतरनाक हादसे में कपल को कोई गंभीर चोट नहीं लगती और वे बाल बाल बच जाते हैं.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, अभी तो प्यार अमर हो जाता

वीडियो को epicbuzz_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अभी तो प्यार अमर हो जाता. एक और यूजर ने लिखा...रोमांस के चक्कर में जान चली जाती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को कोई कमरा या होटल दिया दो, बेचारे गरीब हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो

Published at : 18 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Romance On Track
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
बॉलीवुड
'सोची समझी साजिश है...', बीवी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
'सोची समझी साजिश है...', एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
Advertisement

वीडियोज

Neville Tata की नियुक्ति पर फिर संकट | Sir Ratan Tata Trust की Meeting क्यों रद्द हुई? | Paisa Live
Breaking News: Jammu & Kashmir के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी | ABP News
Headlines Today: देखिए बड़ी खबरें फटाफट | PM Modi | Assam | Sangam | Maghmela | UP News | ABP News
Breaking News: मेयर सस्पेंस के बीच CM Devendra Fadnavis रात को Davos के लिए रवाना हुए | ABP News
Naseeruddin Shah का बेटा ना चाहते हुए भी कैसे बना Full Time एक्टर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
बॉलीवुड
'सोची समझी साजिश है...', बीवी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
'सोची समझी साजिश है...', एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
GRAP-4 Rules: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget