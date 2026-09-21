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बीच समुद्र जहाजों का हुआ एक्सीडेंट, सामने आया चीख पुकार का वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पानी के बीच एक जहाज अपनी मस्ती में चल रहा है और उसमें बैठे लोग आराम से अपने काम में लगे हुए हैं और लहरों का मजा ले रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Sep 2026 02:48 PM (IST)
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आपने कार, बस ट्रेन वगैरह को आपस में भिड़ते हुए तो खूब देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में भी एक्सीडेंट होते हैं? जी हां, सोशल मीडिया पर एक भयानक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो जहाजों की भिड़ंत दिखाई गई है. बीच समुद्र अचानक एक विशाल जहाज पीछे से आकर आगे चल रहे जहाज को ठोक देता है जिसके बाद वहां चीख पुकार मच जाती है और देखते ही देखते आगे वाला जहाज पानी में डूबने लगता है.

बीच समुद्र हुई दो विशाल जहाजों की टक्कर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पानी के बीच एक जहाज अपनी मस्ती में चल रहा है और उसमें बैठे लोग आराम से अपने काम में लगे हुए हैं और लहरों का मजा ले रहे हैं. लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि पीछे से कितनी बड़ी मुसीबत उनकी ओर बढ़ रही है. वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा सा जहाज पीछे से आकर आगे वाले जहाज के नजदीक आने लगता है जिसके बाद जहाज का स्टाफ बुरी तरह से घबरा जाता है और अपने जहाज को दूर करने की कोशिश करने लगता है. लेकिन उनकी कोशिश रंग लाती ही नहीं है और वह होता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था.

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हर ओर मची चीख पुकार

जैसे ही पीछे वाला जहाज आगे वाले जहाज को टक्कर मारता है वैसे ही आगे वाला जहाज बुरी तरह से असंतुलित हो जाता है और उस पर चीख पुकार मच जाती है. हर कोई खुद को संभालने की कोशिश करता दिखाई देता है. सबसे भयानक नजारा तो तब देखने को मिलता है जब कैमरा जहाज के आगे के हिस्से की ओर घूमता है जिसमें दिखता है कि जहाज आगे से पानी में डूबने लगा है और उस पर ढेर सारा पानी भर गया है.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

वीडियो देख यूजर्स का फटा कलेजा

वीडियो को kaswaradana नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए. एक और यूजर ने लिखा...यह वाकई काफी भयानक था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जहाज आगे से डूबने लगा है, आप लोगों को लाइफ जैकेट निकाल लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 02:48 PM (IST)
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