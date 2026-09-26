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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटोल पर दिखाई हवाबाजी, बैरियर तोड़ते ही फूटा कार का कांच

टोल पर दिखाई हवाबाजी, बैरियर तोड़ते ही फूटा कार का कांच

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार चालक टोल प्लाजा की लेन में तेजी से गाड़ी घुसाता है. ऐसा लगता है कि वह या तो टोल टैक्स देने के मूड में नहीं था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Sep 2026 09:16 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन सड़क पर स्टंटबाजी और नियम तोड़ने के अतरंगी वीडियो सामने आते रहते हैं. कुछ लोग खुद को 'फिल्म का हीरो' समझते हैं और सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ाने में ज़रा भी गुरेज नहीं करते. लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती, और कभी-कभी 'हवाबाजी' भारी नुकसान करा बैठती है. ऐसा ही एक बेहद फनी और सबक सिखाने वाला वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आपकी हंसी भी छूट जाएगी और आप भी यही कहेंगे.."जैसी करनी, वैसी भरनी."

टोल टैक्स बचाने के चक्कर में तोड़ा बैरियर

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार चालक टोल प्लाजा की लेन में तेजी से गाड़ी घुसाता है. ऐसा लगता है कि वह या तो टोल टैक्स देने के मूड में नहीं था या फिर अपने दोस्तों के सामने स्टंटबाजी दिखाकर सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता था. जैसे ही गाड़ी टोल के करीब पहुंचती है, टोल कर्मचारी बैरियर नीचे कर देता है. लेकिन यह 'नवाब साहब' गाड़ी रोकने के बजाय अचानक उसकी स्पीड और बढ़ा देते हैं.

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ड्राइवर सोचता है कि कार की रफ्तार से बैरियर हवा में उड़ जाएगा और वह बिना टोल दिए शान से निकल जाएगा. गाड़ी सीधे जाकर बैरियर से टकराती है. बैरियर तो टूटकर दूर जा गिरता है, लेकिन ठीक उसी पल कार मालिक के साथ वो खेल हो जाता है, जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी.

पलक झपकते ही फूट गया विंडस्क्रीन 

जैसे ही प्लास्टिक का भारी-भरकम बैरियर गाड़ी के सामने वाले हिस्से से टकराया, उसका पूरा झटका कार की विंडस्क्रीन पर लगा. एक जोरदार आवाज के साथ कार का सामने वाला शीशा पूरी तरह से तड़क गया और मकड़ी के जाले की तरह चूर-चूर हो गया. हवाबाजी करने चला ड्राइवर कुछ ही सेकंड में सन्न रह गया. गाड़ी का कांच इतनी बुरी तरह टूटा कि आगे का रास्ता भी दिखना मुश्किल हो गया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाया जमकर मजाक

यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम और एक्स पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. नेटिजन्स इस ड्राइवर की हरकत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है.

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा..."100 रुपये का टोल बचाने चले थे, अब 10-12 हजार रुपये का नया शीशा लगवाओ." दूसरे यूजर ने कहा..."इसे कहते हैं तत्काल न्याय. भगवान ने हाथों-हाथ हिसाब चुकता कर दिया." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया. "सस्ता सिंघम बनने का नतीजा हमेशा महंगा ही होता है भाई."

यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 09:16 PM (IST)
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