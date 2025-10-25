"मुझको राणा जी माफ करना" गाने पर कॉलेज की लड़कियों ने किया शानदार डांस- दीवाने हो गए यूजर्स- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है जिसमें दो कॉलेज गर्ल्स ऐसा डांस करती नजर आ रही हैं कि इंटरनेट पर वाकई आग लग गई है. कॉलेज के किसी फंक्शन में स्टेज पर दोनों लड़कियों ने ‘मुझको राणा जी माफ करना’ गाने पर ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि दर्शक सीट से उठकर तालियां बजाने लगे. खास बात ये रही कि दोनों ने पारंपरिक राजस्थानी पहनावा तो पहना लेकिन डांस का अंदाज पूरी तरह मॉडर्न रखा. पारंपरिक पोशाक और वेस्टर्न एक्सप्रेशन का यह कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त लगा कि लोगों ने वीडियो को रातों-रात वायरल बना दिया.

लड़कियों ने किया जोरदार डांस

वायरल वीडियो में दिखाई दे रही दो लड़कियां किसी कॉलेज के वार्षिक फंक्शन या कल्चरल प्रोग्राम में स्टेज पर ‘मुझको राणा जी माफ करना’ गाने पर डांस करती नजर आती हैं. गाने की बीट जैसे ही तेज होती है, दोनों का आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन और भी शानदार हो जाता है. लाल और नीले रंग की राजस्थानी लहरिया स्टाइल की ड्रेस पहने इन दोनों डांसर्स ने अपनी कमर और हाथों की मूवमेंट से ऐसा जादू चलाया कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया.

पारंपरिक पोशाक और वेस्टर्न एक्सप्रेशन के कॉम्बो ने बनाया माहौल!

लोगों को इस डांस का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह लगा कि पारंपरिक पोशाक पहनने के बावजूद दोनों का स्टाइल पूरी तरह मॉडर्न और वेस्टर्न था. एक पल को लगा जैसे बॉलीवुड की किसी फिल्म का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा हो. उनकी आंखों के एक्सप्रेशन, चेहरे की मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज. सब कुछ इतना सिंक में था कि वीडियो देखकर प्रोफेशनल कोरियोग्राफर भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को nish.i11 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चश्मे वाली लड़की का कोई जवाब नहीं. एक और यूजर ने लिखा...दीदी ने तो माहौल सेट कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इनके सामने तो प्रोफेशनल डांसर भी फेल हैं.

