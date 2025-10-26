कॉलेज में लड़की ने मशप पर किया डांस! शर्म से झुक गई फैकल्टी की नजरें? वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो इंटरनेट पर तहलका मचा देता है. कभी कोई शादी में डांस करता हुआ नजर आता है, तो कभी कोई कॉलेज इवेंट का वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल ने अपनी काली साड़ी और बैकलैस ब्लाउज में ऐसा जबरदस्त डांस किया कि देखने वाले बस वाह-वाह करते रह गए. लड़की का स्टेज पर उतरना ही मानो बिजली गिराने जैसा था. जैसे ही उसने डांस शुरू किया, पूरा माहौल तालियों और सीटीयों से गूंज उठा.

कॉलेज में लड़की ने किया धांसू डांस!

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कॉलेज की लड़की स्टेज पर ब्लैक साड़ी और बैकलैस ब्लाउज पहनकर बेहद आत्मविश्वास के साथ डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो किसी कॉलेज फंक्शन या टैलेंट शो का बताया जा रहा है जहां स्टेज पर यह परफॉर्मेंस देखकर दर्शक उत्साह से झूम उठे. लड़की का डांस किसी एक गाने पर नहीं बल्कि मशहूर गानों के मिक्स यानी मशप पर आधारित है. इस डांस में उसने बॉलीवुड और देसी ठुमकों का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाया कि स्टेज पर ही नहीं बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी उसका जलवा कायम है. वीडियो में एक बार के लिए सामने बैठी फैकल्टी भी शरमा गई थी.

हर तरफ हूटिंग और सीटियां, स्टेज पर जम गया माहौल

वीडियो की शुरुआत में लड़की बेहद ग्रेसफुल मूव्स से डांस शुरू करती है. फिर जैसे-जैसे बीट्स बदलती हैं, उसका एक्सप्रेशन और एनर्जी लेवल भी बदलता जाता है. कभी वो कमर मटकाती है, तो कभी बालों को लहराकर ऑडियंस की ओर देखती है. उसकी यह अदाएं और आत्मविश्वास से भरा अंदाज देखकर दर्शक जोरदार हूटिंग करने लगते हैं. कई लोग अपने फोन से वीडियो बनाते नजर आते हैं, और हर ठुमके पर सीटियां गूंज उठती हैं. यह देखकर लड़की और भी एनर्जेटिक हो जाती है और डांस में पूरी तरह डूब जाती है.

यूजर्स ने भी जमकर लिए मजे

वीडियो को Shrut!! Rajpu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....बहन पहले ऑर्केस्ट्रा में काम कर चुकी है क्या. एक और यूजर ने लिखा...कॉलेज के टीचर बेचारे शरमा गए होंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....हमारे वक्त पर फैकल्टी ऐसे डांस करने की इजाजत ही नहीं देती थी.

