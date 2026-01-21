China News: चीन में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा में है. दो जुड़वां बहनों ने दो जुड़वां भाइयों से शादी की, जो अपने आप में ही एक दुर्लभ घटना है, लेकिन शादी के दिन जो नज़ारा सामने आया, उसने मेहमानों को और भी हैरान कर दिया. दूल्हा–दुल्हन के परिवारों में भी कई जुड़वां रिश्तेदार मौजूद थे, जिनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं.

यह घटना मध्य चीन के अनहुई प्रांत के फुयांग से सामने आई है. चीनी मीडिया ‘जिउपाई न्यूज’ के मुताबिक, दो जुड़वां बहनें जिन्हें शान सिस्टर्स कहा जाता है ने पड़ोस में रहने वाले दो जुड़वां भाइयों, सॉन्ग ब्रदर्स, से शादी की. 20 साल पहले दोनों परिवार एक-दूसरे से परिचित हुए थे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनके बच्चे आगे चलकर साथ शादी करेंगे. बाद में बहनों और भाइयों की दोस्ती हुई, पसंद बनी और दोनों जोड़ियों ने शादी का फैसला किया.

घरवालों को भी नहीं होती पहचान

जुड़वां बहनों ने बताया कि उनके माता-पिता, रिश्तेदार और यहां तक कि ससुराल वाले भी अक्सर उन्हें पहचानने में गलती कर जाते हैं. कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि किसकी पत्नी कौन है. यही हाल उनके पतियों का भी है दोनों इतने एक जैसे हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, दोनों जोड़ियों के बीच आपसी समझ बहुत अच्छी है और रिश्तों में कोई परेशानी नहीं है.

शादी के बाद जब मेहमान दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने आए, तभी समारोह में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई. दूल्हे और दुल्हन दोनों के परिवारों में करीब के दो-दो जुड़वां चाचा और मामा भी मौजूद थे. जब शादी के बाद मेहमानों को बधाई देने में व्यस्त जोड़े थे, तो देखा गया कि लड़की और लड़के दोनों पक्षों में करीबी जुड़वां चाचा-मामा थे. इससे वे खुद भी चौंक गए, मेहमान भी हैरान रह गए. दूल्हा और दुल्हन के रूप में जुड़वां भाइयों के साथ उनके जुड़वां चाचा-मामा की तस्वीरें भी अलग से ली गईं.

In 2015, in state of Kerala, India, identical twin grooms (Dinker/Dilraj) married identical twin brides (Reena/Reema)



The wedding was presided by identical twins priests (Fr Rezi/Fr Rozy) had identical twin ring bearers (Henry/Hendri) and identical twin flower girls (Ansa/Asna) pic.twitter.com/P4QxVUzUe7 — Sachin Jose (@Sachinettiyil) July 10, 2024

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने की तैयारी

चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि शायद दुनिया में एक ही परिवार में चार जुड़वां जोड़ों का एक साथ विवाह समारोह में मौजूद होना बहुत दुर्लभ है. स्थानीय लोगों ने भी इस दृश्य को ‘चमत्कार’ बताया और कहा कि उन्होंने जीवन में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा.

ऐसी घटना केवल चीन में ही नहीं हुई. कुछ साल पहले भारत के केरल के त्रिशूर में भी दो जुड़वां भाइयों ने दो जुड़वां बहनों से शादी की थी. उस शादी की ख़ास बात यह थी कि शादी कराने वाले पादरी भी जुड़वां थे, अंगूठियां लाने वाले बच्चे भी जुड़वां थे और फूल बरसाने वाली लड़कियां भी जुड़वां थीं. यह शादी भी उस समय दुनिया भर में सुर्खियों में रही थी.