ऑनलाइन इलाज पर भरोसा पड़ा भारी, युवक ने शरीर में ऐसी जगह डाली जोंक कि अस्पताल में मचा हड़कंप

चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने अंधविश्वास और ऑनलाइन इलाज पर आंख बंद करके भरोसा करने के खतरे को उजागर कर दिया है. चीन के हेनान प्रांत के झेंग्झोऊ शहर में रहने वाले 23 वर्षीय युवक झेंग को एक कथित पारंपरिक औषधि पर भरोसा करना भारी पड़ गया. ऑनलाइन बताए गए एक लोक उपचार के चक्कर में युवक ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. अब पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ऑनलाइन इलाज के चक्कर में युवक ने उठाया खतरनाक कदम

जानकारी के मुताबिक, झेंग को इंटरनेट पर किसी जगह यह दावा पढ़ने या सुनने को मिला कि जीवित जोंक से शरीर को “चमत्कारी फायदे” मिलते हैं. यह साफ नहीं हो पाया है कि उसे यह अजीब सलाह कहां से मिली, लेकिन इतना जरूर है कि वह इस कथित इलाज से इतना प्रभावित हो गया कि उसने इसे आजमाने का फैसला कर लिया. झेंग ने काफी मशक्कत के बाद करीब 5 सेंटीमीटर लंबी एक जीवित जोंक ढूंढी और उसे खरीद लिया.

मूत्रमार्ग के रास्ते से शरीर में डाल ली जिंदा जोंक

इसके बाद युवक ने ऑनलाइन दिए गए निर्देशों का पालन किया और बड़ी गलती कर बैठा. उसने जोंक को मूत्रमार्ग के रास्ते अपने शरीर के अंदर डाल दिया. शुरुआत में उसे शायद लगा होगा कि कुछ देर में इसका असर दिखेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा. जोंक मूत्रमार्ग में फंस गई, जिससे रास्ता बंद हो गया और झेंग को तेज दर्द होने लगा. कुछ ही समय में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह पेशाब तक नहीं कर पा रहा था.

मूत्राशय की अंदरुनी दीवारों से चिपकी, युवक को हुआ खतरनाक दर्द

दर्द यहीं नहीं रुका. जोंक रेंगते हुए मूत्राशय तक पहुंच गई और वहां अंदरूनी दीवारों से चिपक गई. जोंक खून चूसने के साथ-साथ ऐसे पदार्थ छोड़ती है, जिससे खून का थक्का नहीं जमता, इसी वजह से अंदरूनी रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ गया. असहनीय दर्द से परेशान होकर झेंग को मजबूरन स्थानीय अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में जाना पड़ा.

डॉक्टर्स ने तुरंत लिया सर्जरी का फैसला

जब झेंग ने डॉक्टरों को पूरी बात बताई, तो वे भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए. इसके बाद अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई, जिसमें साफ तौर पर पुष्टि हो गई कि युवक के मूत्राशय में सचमुच एक जीवित जोंक मौजूद है. हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का फैसला लिया.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

आखिर बच गई जान, यूजर्स ने सुनाई खरी खोटी

अस्पताल के मूत्रविज्ञान विभाग के उप निदेशक की अगुवाई में डॉक्टरों की एक टीम ने मूत्रमार्ग के जरिए जोंक को बाहर निकालने की सर्जरी की. काफी सावधानी के बाद जोंक को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया. सर्जरी के बाद झेंग फिर से सामान्य तरीके से पेशाब करने लगा और उसका दर्द भी धीरे-धीरे कम हो गया. अब यूजर्स पूरे मामले पर अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोई अपने मूत्रमार्ग में जोंक कैसे घुसा सकता है. एक और यूजर ने लिखा...पढ़े लिखे भी ऐसी हरकत कर सकते हैं, यकीन नहीं होता.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो