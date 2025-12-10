China News: चीन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक आठ साल के बच्चे ने अपनी ही मां का कीमती सोने का हार टुकड़ों में काटकर अपने दोस्तों में बांट दिया. घटना सामने आने पर परिवार के साथ-साथ पूरे इलाके में हैरानी फैल गई.

दोस्ती करने के लिए सोने का हार बांट दिया

यह मामला चीन के पूर्वी हिस्से में स्थित शांगडोंग प्रांत के झाओझुआंग शहर का है. यहां रहने वाले एक परिवार का आठ साल का बच्चा अपनी मां का सोने का हार चोरी से लेकर गया. उसने हार को लाइटर और दांतों की मदद से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें अपने सहपाठियों को उपहार के रूप में दे दिया ताकि वह उनसे दोस्ती कर सके.

बच्चे को यह भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना कीमती सामान बांट दिया है. उसने बस यह सोचा कि महंगे गिफ्ट देने से उसके ज्यादा दोस्त बन जाएंगे.

मां को एक महीने तक पता ही नहीं चला

इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बच्चे की मां को हार चोरी होने का पता ही नहीं चला. लगभग एक महीने तक उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई. मामला तब सामने आया जब बच्चे की बहन, जो उसी स्कूल में पढ़ती है, ने अपनी मां को बताया कि उसका भाई स्कूल में दोस्तों को सोने के टुकड़े दे रहा है. यह बात स्कूल में चर्चा का विषय बन चुकी थी.

बहन की यह बात सुनकर मां के होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत घर की तलाशी ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पूरा हार गायब था और खोजने पर सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही मिल पाया.

सीसीटीवी फुटेज में बच्चे की करतूत कैद

परिजनों ने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें साफ नजर आया कि बच्चा कैसे चुपके से दराज से सोने का हार निकालता है. पहले उसने हार को लाइटर की मदद से गर्म किया, फिर चिमटी से उसे काटने की कोशिश की. जब यह सफल नहीं हुआ तो उसने दांतों से हार को तोड़-तोड़कर कई हिस्सों में बांट दिया. यह देखकर परिवार के होश उड़ गए कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी हरकत कैसे कर दी.

मां पूरी घटना से बेहद हैरान थीं. उस हार का उनके लिए भावनात्मक महत्व भी था, क्योंकि यह हार उन्हें शादी में उनके पति ने उपहार दिया था. मां ने बताया कि बच्चे ने अपने काम को स्वीकार किया लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोना कितना कीमती होता है. दूसरी ओर पिता गुस्सा काबू में नहीं रख सके और बच्चे को डांटने-पीटने लगे, हालांकि बाद में उन्हें भी पछतावा हुआ. बच्चा यह भी याद नहीं कर पाया कि उसने किन-किन दोस्तों को हार के टुकड़े दिए थे और बाकी टुकड़े कहां गए.

कानूनी पहलू भी सामने आया

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक चीनी वकील के हवाले से बताया कि चीन में आठ साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को सीमित क्षमता वाले नागरिक माना जाता है. इसका मतलब है कि वे कुछ कानूनी काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्रियाओं की जिम्मेदारी माता-पिता पर भी आ सकती है.

सोशल मीडिया पर मामला वायरल

जैसे ही महिला ने 28 नवंबर को यह घटना सोशल मीडिया पर शेयर की, यह खबर चीन में वायरल हो गई. लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं, कुछ ने कहा कि कीमती चीजें बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखनी चाहिए. कई लोगों ने सवाल उठाया कि बच्चा इतनी महंगी चीज काटकर क्यों बांटता रहा. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अगर कोई लड़की सोने का टुकड़ा लेकर गई है तो उसे वापस मांगने मत जाना, भविष्य में वही बहू बनकर घर आ सकती है.