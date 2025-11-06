Social Media Viral Video: कभी-कभी बच्चों की छोटी-सी शरारत भी बड़ी मुसीबत में बदल जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो किसी अपार्टमेंट की लिफ्ट का है, जिसमें एक छोटा बच्चा ऐसी हरकत कर बैठता है कि खुद उसी के साथ अजीब वाकया हो जाता है.

लिफ्ट में लगे बटनों पर लड़के ने किया पेशाब

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा अकेले लिफ्ट में चढ़ता है. शुरुआत में सबकुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह अजीब हरकत करने लगता है. बच्चा लिफ्ट के कोने में जाकर पेशाब करना शुरू कर देता है और वो भी ठीक उस जगह पर जहां अलग-अलग फ्लोर के बटन लगे हुए हैं, यानी वह पेशाब सीधा बटनों पर कर देता है.

यह पूरा मामला लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है. कैमरे में साफ दिखता है कि बच्चा अपनी शरारत के बाद जैसे ही अपने फ्लोर का बटन दबाने की कोशिश करता है. लिफ्ट सही से काम करना बंद कर देती है. कुछ देर बाद जब उसका फ्लोर आता है, तब भी लिफ्ट का दरवाजा खुलता नहीं है.

हरकत की वजह से खराब हुई लिफ्ट

बच्चा बार-बार बटन दबाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता. तभी अचानक लिफ्ट की लाइट्स टिमटिम़ने लगती हैं और पूरी लिफ्ट की बिजली चली जाती है. बच्चा डरकर इधर-उधर देखने लगता है.

इस पूरी घटना का क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि शरारत की सजा तुरंत मिल गई, तो किसी ने मजाक में कहा कि लिफ्ट को भी गुस्सा आ गया होगा. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को बच्चों की लापरवाही का सबक बताया और कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों को ऐसी हरकतों से रोकना चाहिए.