Video: रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी कार, एक-एक कर भागे लोग, फिर आई ट्रेन... हादसे का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार और ट्रेन के बीच खतरनाक सामना देखा जा सकता है. वीडियो में देखा गया है कि एक सफेद रंग की कार रेलवे क्रॉसिंग पर फंस जाती है, जबकि सामने से एक ट्रेन आती नजर आ रही है. यह घटना बेहद ही चौंकाने वाली है.

ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले कार के करीब पहुंची

वीडियो में देखा गया है कि कार रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी है और उसके अंदर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन कार रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी होती है. काफी सारे लोग कार को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं. वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि सामने से एक ट्रेन कार की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग ओर भी ज्यादा डर जाते हैं.

"किस्मत की रोटी खाना"....... सच में इसी को कहते हैं

पूरा वीडियो देखिए और बताइए किस्मत इस पर कितनी मेहरबान है 😊 pic.twitter.com/8miCNuKqOl — Kashish (@Kkashish_k) November 2, 2025

लोग कार को निकालने में जुट जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके ट्रेन उनकी तरफ बढ़ती है और काफी देर की मशक्कत के बाद जब कार नहीं निकली तो लोगों ने अपनी जान बचाई. ट्रेन के ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले ही कार के बिल्कुल करीब आ गई थी.

स्पीट कम होने के चलते कार को नुकसान नहीं पहुंचा

वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही ट्रेन कार के बिल्कुल पास पहुंची उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है. कार ट्रेन की चपेट में आ ही जाती है, लेकिन कम स्पीट होने के कारण कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा.

वीडियो को देखकर साफ होता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए. लोगों ने कहा कि कार ड्राइवर की किस्मत के चलते इतना बड़ा हादसा होने से टल गया.