Road Accident Viral Video: सड़क पर सफर करते समय हम अक्सर सोचते हैं कि सब सामान्य है, रास्ता साफ है और गाड़ी अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन कई बार सड़क पर होते हादसे ये बता देते हैं कि अचानक बिगड़ा बैलेंस भी मौत से सामना करा सकता है. हाल ही का सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कोई भी सहम जाए, क्योंकि इसमें एक सेकंड का हादसा जिंदगी का रुख बदलता हुआ दिखता है.

भारी-भरकम ट्रक से टकराई कार

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई गाड़ियां सामान्य गति से चल रही थीं. सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा था, तभी आगे जा रही लाल रंग की एक कार का अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है. कार का बैलेंस इतनी तेजी से बिगड़ता है कि ड्राइवर उसे संभाल भी नहीं पाता और कार सीधे सामने से आ रहे एक भारी-भरकम ट्रक से टकरा जाती है.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह तहस-नहस हो गया. टक्कर की आवाज वीडियो में इतनी तेज सुनाई देती है कि कोई भी देखकर घबरा जाए. यह पूरा हादसा पीछे आ रही दूसरी कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया, जिससे वीडियो साफ-साफ दिख रहा है और वही क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

कार ड्राइवर की लापरवाही से हादसा- यूजर्स बोले

फिलहाल, यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि इस हादसे में कार में सवार लोग बचे या नहीं और कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन टक्कर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना काफी गंभीर रही होगी. वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने तेज रफ्तार को हादसे की सबसे बड़ी वजह बताया जबकि कुछ ने कार ड्राइवर को लापरवाही न करने की सलाह दी.