इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो किसी पहाड़ी इलाके का है. यहां पहाड़ पर बनी सड़कों पर यातायात चल रहा है. तभी एक लग्जरी कार एक ट्रक के बिल्कुल पीछे या यूं कह लें कि ट्रक से सटकर चलती दिखाई दे रही है.
सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो आपने देखे होंगे. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा ज्ञान दे जाते हैं जिस पर अगर आप अमल कर लें तो शायद आपकी जिंदगी चंद साल बढ़ जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप बखूबी समझ जाएंगे कि क्यों ऊंचाई पर चढ़ते वक्त बड़ी गाड़ियों से दूर रहना चाहिए और इनसे सटकर नहीं चलना चाहिए. वीडियो में ये खौफनाक हादसा आपका दिल दहला देने के लिए काफी होने वाला है.
पहाड़ पर ट्रक की चपेट में आई कार, देखकर कांप उठेगी रूह
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो किसी पहाड़ी इलाके का है. यहां पहाड़ पर बनी सड़कों पर यातायात चल रहा है. तभी एक लग्जरी कार एक ट्रक के बिल्कुल पीछे या यूं कह लें कि ट्रक से सटकर चलती दिखाई दे रही है. अभी तक सबकुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक ट्रक चलते हुए अपना संतुलन खो बैठता है और आगे जाने की बजाए पीछे लुड़कने लगता है. तभी ट्रक के पीछे चल रही कार ट्रक की चपेट में आ जाती है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं. हालांकि दावा किया जा रहा है कि कार चालक जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहा है. लेकिन वीडियो देखने के बाद आपके भी होश उड़ना लाजमी है.
बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें!!— राजस्थानी मानस (@Manas___05) September 28, 2025
नतीजा आपके सामने हैं!!👇👇
छोटी गाड़ी वाला बचा हैं क्या ?? pic.twitter.com/OoRZ42uosU
यूजर्स का भी बैठ गया दिल
वीडियो को @Manas___05 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बिल्कुल बड़े घाट और पहाड़ों पर इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...यही मुख्य कारण है कि पहाड़ों पर इस तरह के हादसे होते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वीडियो देखकर दिल बैठ गया.
