दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर

छत्रपति संभाजीनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. पूरे दिन एक-दूसरे के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार करने वाले नेता रात होते-होते एक ही टेबल पर डिनर करते नजर आए. तस्वीर में भाजपा और ठाकरे गुट के नेता आपसी मतभेद भुलाकर साथ बैठे दिखे. यह नजारा लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है.

डिनर टेबल पर दिखे बीजेपी और ठाकरे गुट के नेता

इस डिनर में भाजपा सांसद भागवत कराड, भाजपा के सिटी प्रेसिडेंट किशोर शितोले और ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे एक साथ बैठे नजर आए. दिनभर मंचों से एक-दूसरे पर हमले करने वाले यही नेता जब साथ भोजन करते दिखे तो कई सवाल खड़े हो गए.

सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

डिनर की यह तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. कुछ लोग इसे ‘सियासत की मजबूरी’ बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि चुनावी लड़ाई भले ही मंच पर हो, निजी रिश्ते अलग होते हैं. कई यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि दिन में लड़ाई और रात में भाईचारा, यही राजनीति की असली तस्वीर है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी मौसम में इस तरह की तस्वीरें आम लोगों को चौंकाती जरूर हैं, लेकिन राजनीति में यह नया नहीं है. प्रचार के दौरान तीखी बयानबाजी होती है, वहीं निजी स्तर पर नेताओं के संबंध बने रहते हैं. हालांकि, इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी भी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

चुनावी माहौल में बढ़ी हलचल

छत्रपति संभाजीनगर में चुनावी तापमान पहले से ही गर्म है. ऐसे में नेताओं का साथ बैठकर खाना कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है. क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी या इसके पीछे कोई सियासी संदेश छिपा है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा. फिलहाल, यह तस्वीर चुनावी चर्चा का नया केंद्र बन चुकी है.