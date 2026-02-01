देश की संसद में जैसे ही आम बजट पेश हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने कैलकुलेटर छोड़कर मीम्स उठाने शुरू कर दिए. इस बार बजट में सबसे ज्यादा चर्चा सिगरेट और बीड़ी को लेकर हो रही है. वजह साफ है. सिगरेट के दाम बढ़ गए हैं और बीड़ी अपेक्षाकृत सस्ती रह गई है. बस फिर क्या था, बीड़ी पीने वालों को ऐसा मौका मिला कि उन्होंने सिगरेट वालों की जमकर मौज ले ली. सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर तरह तरह के मजेदार मीम वायरल हो रहे हैं.

40% GST applied on cigarette in Budget 2026 pic.twitter.com/OS0RzApZCg — Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) February 1, 2026

बीड़ी वालों ने ले लिए सिगरेट वालों के मजे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स में बीड़ी पीने वाले खुद को असली खिलाड़ी बता रहे हैं. कहीं लिखा है कि अमीरों की सिगरेट पर टैक्स बढ़ गया लेकिन देसी बीड़ी अब भी किफायती है. कहीं बीड़ी को गरीबों की नहीं बल्कि समझदारों की पसंद बताया जा रहा है. कई मीम्स में बीड़ी पीने वाला सिगरेट पीने वाले से कहता नजर आ रहा है कि अब बराबरी पर आ जाओ भाई.

सोशल मीडिया पर छिड़ा सिगरेट बनाम बीड़ी का युद्ध

वायरल मीम में सिगरेट वालों का जमकर मजाक बनाया गया है जिसमें लिखा है कि सिगरेट पीने वाले अब बजट देखकर बीड़ी की दुकान ढूंढ रहे हैं. वहीं दूसरे मीम में बीड़ी को इकोनॉमी फ्रेंडली स्मोक बताया गया है. कुछ यूजर्स ने तो इसे बजट का सबसे बड़ा ट्विस्ट करार दे दिया है. मीम्स के साथ-साथ सोशल मीडिया पर मजेदार बहस भी छिड़ गई है.

कुछ लोग इसे स्वास्थ्य के नजरिए से देख रहे हैं तो कुछ इसे आम आदमी बनाम ब्रांडेड लाइफस्टाइल की लड़ाई बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि टैक्स बढ़ाकर सरकार ने सिगरेट को और ज्यादा स्टेटस सिंबल बना दिया है. वहीं बीड़ी पीने वाले इसे अपनी जीत मान रहे हैं.

