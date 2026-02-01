"बजट सुनो नहीं पकाओ" घर के 4th Largest पतीले में दीदी ने बनाई बजट रेसिपी, वीडियो देख हिला इंटरनेट

देश की संसद में जैसे ही भारत का आम बजट पेश हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कोई तारीफ कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है. लेकिन इन सबके बीच एक महिला का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें उन्होंने बजट को भाषण या आंकड़ों में नहीं, बल्कि रसोई की रेसिपी के अंदाज में जमकर रोस्ट कर डाला है.

महिला ने पकाई बजट रेसिपी

वायरल वीडियो में महिला कहती नजर आती हैं कि अगर आपको बजट बनाना है तो सबसे पहले घर का चौथा सबसे बड़ा पतीला निकालिए. बस यहीं से लोगों को समझ आ गया कि निशाना कहां है. दरअसल महिला ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताए जाने पर तंज कसा है. पतीले का साइज बताते ही कमेंट सेक्शन में हंसी के इमोजी की लाइन लग गई. इसके बाद महिला बजट की चटनी बनाने की बात करती हैं. वह कहती हैं कि जब तक इसमें मिडिल क्लास का खून और पसीना न मिले, तब तक स्वाद नहीं आता. इस डायलॉग ने सीधे-सीधे मध्यम वर्ग की पीड़ा को मजाकिया अंदाज में सामने रख दिया. लोग इस लाइन को वीडियो का सबसे स्ट्रॉन्ग पंच बता रहे हैं.

शिक्षा बेरोजगारी को लेकर भी जमकर कसा तंज

इसके बाद महिला ने रसोई नामे में कई सारे बजट मसाले डाले जो सीधा सीधा सरकार को तंज कसने के लिए कहे गए. महिला ने शिक्षा, बेरोजगारी, EU डील और टैरिफ जैसे मुद्दों को बड़े ही आसान अंदाज में कीचन वाली भाषा के साथ रोस्ट किया और नफरत वाली चाशनी की बात करके अपनी बात रख डाली. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को @Kabiran_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बात है, शानदार बजट रेसिपी बनाई है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो सीधा सीधा मसाला रोस्ट है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस रेसिपी में जितना तड़का लगाया जाए कम है.

