पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और जर्जर सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाले वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. अब इंटरनेट पर पाकिस्तान रेलवे की बड़ी लापरवाही का एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. इस वीडियो में बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग पर एक तेज रफ्तार ट्रेन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी.

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा के लिए न तो कोई फाटक लगा है और न ही वहां कोई गार्ड मौजूद है. इसी वजह से आम लोग और वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर पटरियां पार कर रहे हैं. इसी दौरान एक बाइक सवार भी ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है.

टक्कर लगते ही हवा में उछला युवक, घिसटती चली गई बाइक

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही ट्रेन बिल्कुल नजदीक आती है, बाइक सवार घबरा जाता है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है. लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह संभल नहीं पाया और ट्रेन ने बाइक को सीधा अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार हवा में उछलकर ट्रैक से दूर जा गिरा, जबकि उसकी बाइक ट्रेन के अगले हिस्से में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई.

This is the condition of Pakistan Railways, they don't even have gates at train crossings, and they talk about taking over India.😂 https://t.co/ShYZSjIxXF — Ajay Sphere 🇮🇳 (@AjaySphere) November 20, 2026

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

इंटरनेट पर यह दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स पाकिस्तान रेलवे की बदहाली पर जमकर कमेंट कर रहे हैं...

एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान में इंसानों की जान की कोई कीमत ही नहीं बची है, मुख्य रास्तों पर रेलवे फाटक तक नहीं हैं."

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह दृश्य बेहद भयावह है, शुक्र है कि युवक उछलकर दूर गिर गया वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी."

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "बिना फाटक के ट्रैक पार करना खुद मौत को दावत देने जैसा है, प्रशासन को तुरंत वहां बैरियर लगाना चाहिए."

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