शादी में अक्सर लोगों का पूरा ध्यान खाने और दूल्हा दुल्हन पर होता है और मेहमानों का ध्यान रखते हैं शादी में खाना परोसने आए वेटर्स. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दूल्हा दुल्हन ने वेटर्स के लिए जो काम किया है उसे देखने के बाद हर कोई इस नए नवेले जोड़े की तारीफ करता नहीं थक रहा है. वीडियो में दूल्हा दुल्हन शादी समारोह के बाद खाना खिलाकर थक चुके वेटर्स को सम्मान के साथ टेबल चेयर पर बैठाते हैं और उन्हें अपने हाथों से खाना परोसते हैं जिसका वीडियो इंटरनेट पर आग लगा रहा है.

शादी में दूल्हा दुल्हन ने वेटर्स को खिलाया खाना

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शादी समारोह की झलकियां दिखाई गई हैं जिसमें खाना खा पीकर सभी मेहमान अपने अपने घर जा चुके हैं. दूल्हा दुल्हन भी खाने से फ्री होकर अब कुछ नया करने के मूड में हैं. ऐसे में सभी वेटर्स को बुलाया जाता है और टेबल चेयर पर ससम्मान बैठाकर उनसे खाने को कहा जाता है. पहले तो वेटर्स थोड़ा झिझकते हैं लेकिन फिर जब दूल्हा उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो खुश होकर टेबल चेयर पर बैठ जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by ᴍᴏʜɪᴛ sʜᴀʀᴍᴀ (@__mohitsharmaa)

खुश हो गए सभी, जोड़े का किया शुक्रिया

थोड़ी ही देर में खाना लाया जाता है जिसे देखकर वेटर्स भी हैरान रह जाते हैं. शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में मेहमानों को खाना परोसने वाले वेटर्स को अपने हाथों से खाना परोसते हैं जिसके बाद सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और वेटर्स इस नए नवेले जोड़े का शुक्रिया अदा करते हैं. वीडियो देखकर यूजर्स भी बेहद खुश हैं और इस जोड़े की तारीफ में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

यूजर्स ने भी की तारीफ

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दिल बड़ा होना चाहिए, सभी को इज्जत दें. एक और यूजर ने लिखा...दिल खुश हो गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वेटर ही होते हैं जिनकी वजह से शादी पूरी तरह से हो पाती है.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा