दूल्हे को देख दीवानी हुई दुल्हन, ससुराल वालों के सामने स्टेज पर किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

भारतीय शादियों में जयमाला, फेरे और डांस का माहौल तो आम बात है, लेकिन कभी-कभी दूल्हा-दुल्हन ऐसा moment create कर देते हैं कि पूरा इंटरनेट उसी की चर्चा करने लगता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन अचानक इतने करीब आ जाते हैं कि मेहमान भी बस देखते रह जाते हैं. वीडियो में दोनों की chemistry और bonding देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं.

दुल्हन ने पहले किया माथे पर Kiss

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के स्टेज पर बेहद करीब खड़े हैं. इसी दौरान दुल्हन अचानक भावुक नहीं बल्कि पूरी romantic mood में दिखाई देती है और दूल्हे के सिर पर प्यार से kiss कर देती है. इसके बाद दूल्हा भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक-दूसरे के साथ lip lock कर लेते हैं. आसपास मौजूद मेहमान इस पूरे moment को देखकर मुस्कुराने लगते हैं.

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इंटरनेट पर लोगों ने लिए मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “राजा जी से अब इंतजार नहीं हुआ.” दूसरे ने कहा, “भाई शादी का असली excitement यही होता है.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “पंडित जी भी सोच रहे होंगे जल्दी फेरे करवाओ.” कई लोग दोनों की chemistry की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे “फिल्मी शादी वाला moment” बता रहे हैं.

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तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इसे बार-बार देखकर reaction दे रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि आजकल की शादियों में couples खुलकर अपनी खुशी दिखाने लगे हैं और यही चीज वीडियो को वायरल बना रही है. वीडियो को wanderersfor.life नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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