हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: दूल्हे को देख दीवानी हुई दुल्हन, ससुराल वालों के सामने स्टेज पर किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Video: दूल्हे को देख दीवानी हुई दुल्हन, ससुराल वालों के सामने स्टेज पर किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के स्टेज पर बेहद करीब खड़े हैं. इसी दौरान दुल्हन अचानक भावुक नहीं बल्कि पूरी romantic mood में दिखाई देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 16 May 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय शादियों में जयमाला, फेरे और डांस का माहौल तो आम बात है, लेकिन कभी-कभी दूल्हा-दुल्हन ऐसा moment create कर देते हैं कि पूरा इंटरनेट उसी की चर्चा करने लगता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन अचानक इतने करीब आ जाते हैं कि मेहमान भी बस देखते रह जाते हैं. वीडियो में दोनों की chemistry और bonding देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं.

दुल्हन ने पहले किया माथे पर Kiss

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के स्टेज पर बेहद करीब खड़े हैं. इसी दौरान दुल्हन अचानक भावुक नहीं बल्कि पूरी romantic mood में दिखाई देती है और दूल्हे के सिर पर प्यार से kiss कर देती है. इसके बाद दूल्हा भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक-दूसरे के साथ lip lock कर लेते हैं. आसपास मौजूद मेहमान इस पूरे moment को देखकर मुस्कुराने लगते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divya & Kamesh (@wanderersfor.life)

इंटरनेट पर लोगों ने लिए मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “राजा जी से अब इंतजार नहीं हुआ.” दूसरे ने कहा, “भाई शादी का असली excitement यही होता है.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “पंडित जी भी सोच रहे होंगे जल्दी फेरे करवाओ.” कई लोग दोनों की chemistry की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे “फिल्मी शादी वाला moment” बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इसे बार-बार देखकर reaction दे रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि आजकल की शादियों में couples खुलकर अपनी खुशी दिखाने लगे हैं और यही चीज वीडियो को वायरल बना रही है. वीडियो को wanderersfor.life नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Published at : 16 May 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: दूल्हे को देख दीवानी हुई दुल्हन, ससुराल वालों के सामने स्टेज पर किया लिपलॉक, वीडियो वायरल
दूल्हे को देख दीवानी हुई दुल्हन, ससुराल वालों के सामने स्टेज पर किया लिपलॉक, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
नीले के बाद हरे ड्रम का खौफ, महिला ने पति के साथ मिल की प्रेमी की हत्या, शव हरे ड्रम में फेंका, खौफ में यूजर्स
नीले के बाद हरे ड्रम का खौफ, महिला ने पति के साथ मिल की प्रेमी की हत्या, शव हरे ड्रम में फेंका
ट्रेंडिंग
Viral Video: सस्ता शाहरूख खान...जान की बाजी लगाकर ट्रेन के नीचे से निकाल लाया लड़की का दुपट्टा, यूजर्स को याद आई 'डीडीएलजे'
सस्ता शाहरूख खान...जान की बाजी लगाकर ट्रेन के नीचे से निकाल लाया लड़की का दुपट्टा, यूजर्स को याद आई 'डीडीएलजे'
ट्रेंडिंग
Viral Video : 12 वीं में 90% लाकर बेटी बनी स्टार, परिवार ने ‘भागम भाग’ पर बनाई डांस रील, वायरल वीडियो
12 वीं में 90% लाकर बेटी बनी स्टार, परिवार ने ‘भागम भाग’ पर बनाई डांस रील, वायरल वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
CBI Action On NEET Leak: पुणे से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सीक्रेट क्लास का खुलासा! | NEET Re-Exam
पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
बिहार
Bihar News: जमुई में इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई, घर से अब तक 40 लाख कैश बरामद, 4 ठिकानों पर चल रही छापेमारी
जमुई में इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई, घर से अब तक 40 लाख कैश बरामद, 4 ठिकानों पर चल रही छापेमारी
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, यश के लिए कह दी ये बात
'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
विश्व
ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका? चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए ये संकेत
ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका? चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए ये संकेत
जनरल नॉलेज
IPL Slip Celebration: IPL में कौन-कौन से खिलाड़ी जेब से निकाल चुके हैं पर्ची, किसने की थी इस ट्रेंड की शुरुआत?
IPL में कौन-कौन से खिलाड़ी जेब से निकाल चुके हैं पर्ची, किसने की थी इस ट्रेंड की शुरुआत?
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव
बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Embed widget