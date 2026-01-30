हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेज पर ही KISS करने लगे दूल्हा-दुल्हन, दौड़कर आए पंडित जी ने दोनों को किया अलग; वीडियो वायरल

स्टेज पर ही KISS करने लगे दूल्हा-दुल्हन, दौड़कर आए पंडित जी ने दोनों को किया अलग; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा-दुल्हन शादी के स्टेज पर रस्मों के बीच एक-दूसरे को किस करने लगते हैं. यह नजारा देख वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Jan 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

शादी ब्याह के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक शादी का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने बहस छेड़ दी है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा-दुल्हन शादी के स्टेज पर रस्मों के बीच एक-दूसरे को किस करने लगते हैं. यह नजारा देख वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं और तभी मंच पर ऐसा कुछ होता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

दरअसल, जब दूल्हा-दुल्हन मंच पर नजदीक आने लगते हैं तो पंडित जी बीच में आकर दोनों को एक-दूसरे से अलग कर देते हैं, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और लोगों के भी कई तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं.  

वीडियो में क्या आया सामने?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jpsin1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर काफी नजदीक आते हैं और कैमरों के सामने किस करने लगते हैं. इसी दौरान शादी की रस्में करा रहे पंडित जी अचानक दौड़ते हुए मंच पर पहुंचते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं. पंडित जी का यह कदम तेजी से चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे धार्मिक मर्यादा से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे निजी पलों में दखल मान रहे हैं. वहीं, शेयर किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में इसे बदलते सामाजिक व्यवहार और पारंपरिक मूल्यों के टकराव के रूप में पेश किया गया है. कैप्शन में कहा गया कि पंडित जी को विवाह संपन्न कराने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने मंच पर धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए ऐसा किया है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आज के दौर में कपल्स अपनी खुशी जाहिर करते हैं और समाज भी तेजी से बदल रहा है.



यूजर्स के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा टीवी सीरियल और फिल्मों का असर अब शादियों तक पहुंच गया है. दूसरे यूजर ने कहा समाज बदल रहा है, लेकिन कुछ मूल्यों का सम्मान अब भी जरूरी है. वहीं कुछ लोग पंडित जी के पक्ष में नजर आए और बोले कि वह रस्में कराने आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने इसे नया भारत कहते हुए अपने रिएक्शन दिए. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि ये सब ये सब टीवी और मूवी का कमाल है.

ये भी पढ़ें-हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Trending News WEDDING VIRAL VIDEO VIRAL VIDEO Bride Groom Kiss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

BHU में जमकर हुई हिंसा.. पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात समझिए क्या है मामला? । BHU News । Varanasi News
UGC New Rules : UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं जश्न तो खिन शोक | Supreme Court | BJP
Virat Kohli का Instagram हो गया हैक या बना ली दूरी? | Indian Cricketer | Social Media | ABP News
Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
रिलेशनशिप
बाल झड़ने से लेकर हनीमून पर सास तक, जानिए दुनिया में तलाक के 5 सबसे अजीब कारण
बाल झड़ने से लेकर हनीमून पर सास तक, जानिए दुनिया में तलाक के 5 सबसे अजीब कारण
जनरल नॉलेज
Pearl Formation: समुद्र के अंदर कैसे बनते हैं मोती, जानें क्या होती है प्रक्रिया?
समुद्र के अंदर कैसे बनते हैं मोती, जानें क्या होती है प्रक्रिया?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget