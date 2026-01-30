स्टेज पर ही KISS करने लगे दूल्हा-दुल्हन, दौड़कर आए पंडित जी ने दोनों को किया अलग; वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा-दुल्हन शादी के स्टेज पर रस्मों के बीच एक-दूसरे को किस करने लगते हैं. यह नजारा देख वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं.
शादी ब्याह के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक शादी का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने बहस छेड़ दी है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा-दुल्हन शादी के स्टेज पर रस्मों के बीच एक-दूसरे को किस करने लगते हैं. यह नजारा देख वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं और तभी मंच पर ऐसा कुछ होता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.
दरअसल, जब दूल्हा-दुल्हन मंच पर नजदीक आने लगते हैं तो पंडित जी बीच में आकर दोनों को एक-दूसरे से अलग कर देते हैं, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और लोगों के भी कई तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं.
वीडियो में क्या आया सामने?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jpsin1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर काफी नजदीक आते हैं और कैमरों के सामने किस करने लगते हैं. इसी दौरान शादी की रस्में करा रहे पंडित जी अचानक दौड़ते हुए मंच पर पहुंचते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं. पंडित जी का यह कदम तेजी से चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे धार्मिक मर्यादा से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे निजी पलों में दखल मान रहे हैं. वहीं, शेयर किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में इसे बदलते सामाजिक व्यवहार और पारंपरिक मूल्यों के टकराव के रूप में पेश किया गया है. कैप्शन में कहा गया कि पंडित जी को विवाह संपन्न कराने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने मंच पर धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए ऐसा किया है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आज के दौर में कपल्स अपनी खुशी जाहिर करते हैं और समाज भी तेजी से बदल रहा है.
दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर ही हीट में आई %%& की तरह व्यवहार करने लगे— 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) January 29, 2026
फिर पंडितजी दौड़ कर आये ने दूल्हा-दुल्हन को मंच पर चुंबन करने से रोक दिया।
फेमिनिस्ट कामातुर मादाएं कहेंगी कि वह बुरे इंसान हैं। उनका क्या अधिकार था दूल्हा और दुल्हन को चुंबन करने से रोकने का
लेकिन वह… pic.twitter.com/gRemZ7BaGt
यूजर्स के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा टीवी सीरियल और फिल्मों का असर अब शादियों तक पहुंच गया है. दूसरे यूजर ने कहा समाज बदल रहा है, लेकिन कुछ मूल्यों का सम्मान अब भी जरूरी है. वहीं कुछ लोग पंडित जी के पक्ष में नजर आए और बोले कि वह रस्में कराने आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने इसे नया भारत कहते हुए अपने रिएक्शन दिए. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि ये सब ये सब टीवी और मूवी का कमाल है.
