हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल

दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल से सामने आई एक इमोशनल कर देने वाली कहानी इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल सड़क हादसे में घायल एक आदमी हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी से लड़ रहा था, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा डर अपनी टूटी हुई टांग नहीं, बल्कि नौकरी छीन जाने का था. रेडिट पर शेयर हुई, इस स्टोरी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि परिवार की जिम्मेदारी निभाने का बोझ कई बार इंसान को दर्द से भी बड़ा डर दे देता है.



एक्सीडेंट हुआ, लेकिन चिंता नौकरी की थी



इंटरनेट पर शेयर किए गए एक पोस्ट में एक यूजर ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल गया था, जो एक हादसे में घायल हो गया था. वहीं उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसकी सड़क दुर्घटना में टांग टूट गई थी और काफी खून बह चुका था. फिर भी उस आदमी में सबसे ज्यादा डर अपनी नौकरी खोने का था. वह आदमी सर्जरी का इंतजार कर रहा लेकिन साथ में वह बार-बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या मेरी कंपनी मुझे नौकरी पर रखेगी, क्या मुझे ऑफिस में मेल डाल देना चाहिए. दर्द, खून और ऑपरेशन की चिंता से ज्यादा उस आदमी को इस बात का डर सता रहा था कि अगर नौकरी चली गई तो उसका परिवार कैसे चलेगा. वहीं इस पोस्ट में बताया गया था कि हालात इतने गंभीर होने के बावजूद उस शख्स के ऑफिस से कोई भी उसे देखने हॉस्पिटल नहीं आया. इसके बावजूद वह आदमी शांत था, चेहरे पर हल्के मुस्कान लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था. उसकी पूरी कोशिश थी कि परिवार को कमजोर न दिखे और हालात चाहे जैसे भी होगा हिम्मत बनाए रखें.



पत्नी बनी मजबूत सहारा, यूजर ने बताया आयरन लेडी



रेडिट यूजर ने घायल आदमी की पत्नी की भी जमकर तारीफ की, उसने लिखा कि उसकी पत्नी एक आयरन लेडी की तरह उसके साथ खड़ी थी. इलाज की व्यवस्था, डॉक्टर से बात और पति का हौसला बढ़ाना सब कुछ वहीं संभाल रही थी. यह नजारा देखकर यूजर खुद भावुक हो गया और उसे एहसास हुआ कि कई परिवारों में ऐसा पुरुष सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए जीता है.



सोशल मीडिया पर भी छलका लोगों का दर्द



यह पोस्ट वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. इस पोस्ट को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया, मर्द की पहली चिंता खुद नहीं उसका परिवार होता है. वहीं दूसरे ने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि वो सिर्फ इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ताकि परिवार सुरक्षित रहे. वहीं एक और यूजर ने लिखा सिंगल इनकम वाले घरों में नौकरी सिर्फ करियर नहीं, परिवार की लाइफ लाइन होती है. इसके अलावा कई लोगों ने माना कि ऐसी चिंता उन परिवारों में आम है, जहां एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है और उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है.

