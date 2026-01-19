"जोर का झटका हाय जोरों से लगा" ट्रेन के सामने रील बना रहे पापा के परे को मिल गया सबक- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक कब जिंदगी पर भारी पड़ जाए, इसका अंदाजा शायद इस वीडियो को देखकर ही लगाया जा सकता है. रील बनाने के जुनून में एक युवक ने ऐसी खतरनाक गलती कर दी कि वीडियो देखने वालों की सांसें अटक गईं. रेलवे ट्रैक के बेहद करीब चलते हुए युवक कैमरे के सामने स्टाइल मार रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन से उसका कंधा टकरा गया. वीडियो देखने के बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

चलती ट्रेन से टकराया युवक

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक रेलवे ट्रैक के साइड में चलता हुआ खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. उसके दोनों हाथ जेब में हैं और वह बेखौफ अंदाज में कैमरे की ओर देखकर चल रहा है. तभी अचानक पीछे से ट्रेन गुजरती है और ट्रेन का बाहरी हिस्सा युवक के कंधे से टकरा जाता है. टक्कर इतनी तेज होती है कि युवक अपना संतुलन खो देता है और सीधे पत्थरों से भरी गिट्टियों पर गिर पड़ता है. वीडियो में गिरने के बाद युवक कुछ सेकंड तक हिलता-डुलता भी नजर नहीं आता, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की धड़कनें तेज हो गईं.

जानलेवा हो सकता है इस तरह का स्टंट

रेलवे ट्रैक के आसपास वीडियो बनाना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि जानलेवा भी है. रेलवे पहले भी कई बार चेतावनी जारी कर चुका है कि ट्रैक के पास खड़े होना, चलना या वीडियो बनाना गंभीर अपराध है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में लोग नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं. इस तरह के वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं.

यूजर्स भी रह गए दंग तो कुछ ने यूं किया रिएक्ट

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स ने इसे रील कल्चर की खतरनाक साइड बताया है. लोग कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ी सी लाइक्स और व्यूज की चाहत में युवा अपनी जान को खुद खतरे में डाल रहे हैं. कुछ यूजर्स ने रेलवे ट्रैक पर इस तरह वीडियो बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है. वहीं कई लोगों ने मजे लेते हुए लिखा...जोर का झटका हाय जोरों से लगा. वीडियो को suarj___cute_boy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

