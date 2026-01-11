कभी-कभी जिंदगी में असली हीरो वो होते हैं जिनके हाथ में न तो कोई हथियार होता है और न ही कोई ताकत. बस उनके पास होती है इंसानियत, संवेदनशीलता और सही समय पर लिया गया एक फैसला. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली घटना वायरल हो रही है, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. तमिलनाडु में Blinkit का एक डिलीवरी राइडर अपने रोजमर्रा के काम पर निकला था. उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की एक साधारण डिलीवरी किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाएगी. यह कहानी सिर्फ एक डिलीवरी की नहीं है, बल्कि उस इंसानियत की है जो आज भी जिंदा है और सही वक्त पर सामने आ जाती है.

रात को महिला ने ऑर्डर की चूहे मारने की दवा

घटना तमिलनाडु की है, जहां Blinkit के एक डिलीवरी पार्टनर को रात के समय तीन पैकेट चूहे मारने की दवा यानी rat poison का ऑर्डर मिला. आम तौर पर यह एक सामान्य ऑर्डर हो सकता था, लेकिन जैसे ही डिलीवरी राइडर बताए गए पते पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ. घर का दरवाजा खोलने वाली महिला बेहद परेशान थी और लगातार रो रही थी. उसकी आंखों में डर, दर्द और टूटन साफ दिखाई दे रही थी. जैसा कि वायरल वीडियो में डिलीवरी बॉय बता रहा है और दावा कर रहा है.

महिला से बात करने के बाद भी नहीं माना राइडर का दिल

राइडर ने बिना जल्दबाजी किए उससे बात करने की कोशिश की. महिला ने कहा कि वह ठीक है और उसका इरादा कुछ गलत करने का नहीं है. लेकिन डिलीवरी पार्टनर का दिल यह मानने को तैयार नहीं था. उसने अपनी इंसानियत को आगे रखते हुए उससे शांति से बात की और कहा कि कोई भी परेशानी हो, अपनी जिंदगी खत्म करना उसका हल नहीं है. उसने महिला को समझाया कि मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता और हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है.

राइडर ने दिखाई समझदारी और कैंसिल कर दिया ऑर्डर

राइडर ने महिला से सीधे सवाल किया कि क्या उसने यह जहर खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मंगवाया है. महिला ने मना किया, लेकिन उसकी हालत देखकर राइडर ने भरोसा नहीं किया. उसने कहा कि अगर घर में चूहे होते तो दिन में या पहले भी ऑर्डर किया जा सकता था. रात के इस समय तीन पैकेट मंगवाना किसी गहरी परेशानी की ओर इशारा करता है. इसके बाद Blinkit डिलीवरी पार्टनर ने एक साहसिक फैसला लिया. उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और जहर अपने साथ वापस ले गया. इस फैसले ने शायद उस महिला की जान बचा ली. बाद में राइडर ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, भाई को दिल से सलाम है

वीडियो को dilli_rider_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बात है भाई, आज के हीरो आप हो. एक और यूजर ने लिखा...भाई ने जो किया उसके लिए इन्हें दिल से सलाम है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...किसी की जान बचाने वाला फरिश्ते से कम नहीं होता.

